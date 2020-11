Auto belandt na botsing op de kop in de berm

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Op de N264 bij Haps is vrijdagavond rond zes uur een auto na twee fikse botsingen op de kop in de berm beland. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Ron Vorstermans Geschreven door

De bestuurder wilde een andere auto inhalen, maar verloor de controle over het stuur. De wagen botste vervolgens tegen een andere auto en daarna tegen een boom. De auto belandde uiteindelijk op de kop in de berm.

Wat de bestuurder precies mankeert is nog onduidelijk. Er vielen geen andere gewonden.

Foto: Saskia Kusters/SQ Vision vergroot

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.