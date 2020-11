14-jarige jongen was brein achter gewelddadige overval in Valkenswaard

Foto: Rico Vogels/SQ Vision vergroot

Een 14-jarige jongen is volgens justitie het brein achter de gewelddadige overval op een huis aan de Maastrichterweg in Valkenswaard. De bewoner werd op zaterdag 2 mei geschopt, geslagen en met een mes gestoken, met een slagaderlijke bloeding tot gevolg. Hij overleefde de overval maar net. Drie verdachten (14, 18 en 22) stonden vrijdag voor de rechter in Den Bosch.

Justitie wil dat de twee oudste verdachten 4,5 en vijf jaar de cel in gaan. Tegen de 14-jarige jongen is een half jaar jeugddetentie geëist, maar die straf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Wel wil justitie hem jeugd-tbs opleggen om te voorkomen dat hij opnieuw de fout in gaat.

De overvallers hadden tijdens de overal een zogeheten Anonymous-masker op. Ze kwamen via het washok het huis binnen. De bewoner werd vervolgens zwaar mishandeld en onder meer met een mes gestoken. Het slachtoffer verkeerde in levensgevaar.

Kort na de overval werden twee jongens uit Helmond en Valkenswaard in de kraag gegrepen. Uit een rugzak kwamen twee maskers tevoorschijn en een van hen had een mes op zak.

Tijdens de rechtszitting bleek dat het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) op het mes bloed en spierweefsel van het slachtoffer had gevonden. Verder werd op een weggegooide handschoen het DNA van de 14-jarige jongen gevonden. Enkele dagen later werd ook hij aangehouden.

Meerdere getuigen hadden de drie jongens in de omgeving van het huis gezien. Volgens justitie was het drietal uit op drugs die mogelijk in het huis aanwezig waren. In de telefoons van de overvallers werden onderlinge berichten gevonden. Daarin werd onder meer de rolverdeling bij de overval besproken.

De 14-jarige jongen was volgens justitie de grote aanjager. Bovendien was hij al eerder betrokken geweest bij een overval op een tankstation. Ook zou hij bij een controle een agent hebben verwond en had hij begeleiders van de jeugdbescherming met de dood bedreigd. Ook de Helmonder was al eerder in aanraking geweest met justitie voor straatroof en meerdere diefstallen.

De uitspraak is op 27 november.

