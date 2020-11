Een jaar om iedereen te vaccineren? Volgens huisarts Geert-Jan kan dat véél sneller

In Amerika is Pfizer al gestart met de productie van het vaccin (foto Pfizer). vergroot

Het RIVM denkt zeker een jaar nodig te hebben om iedereen te vaccineren zodra er een vaccin is. Huisarts Geert-Jan van Holten uit Oss denkt dat dit veel sneller kan. Donderdag zette hij bij een derde van zijn patiënten de griepprik. "Met twee vingers in de neus", voegde hij er gekscherend aan toe in een tweet.

Van Holten zag deze week behalve het hoopvolle nieuws over het vaccin ook de doemberichten van het RIVM over de vaccinatie voorbijkomen op tv. "Wat is dat nou? Binnen een of twee dagen werken we in onze praktijk een groot deel van de patiënten af. Dat hoeft geen jaar te duren. Als alle huisartsen van Nederland meedoen, dan kunnen we dat binnen een weekje regelen", berekent hij uit de losse pols.

Wachten op privacy instellingen...

De huisarts weet ook wel dat zijn veelbesproken tweet wat te kort door de bocht was. "Er kunnen natuurlijk nog heel wat logistieke problemen opdoemen. Het vaccin van Pfizer moet bewaard blijven bij min zeventig graden. Dat doet mijn ijskast niet."

Van Holten roept wel op om bij het vaccineren zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande systemen, zoals de huisartsen. "Wij hebben het al druk genoeg, maar in dit geval breekt nood wet en kunnen en willen huisartsen het nodige doen."

Ingewikkelde klus

Hoe snel zou Nederland gevaccineerd kunnen worden, inclusief de logistieke uitdagingen? "Dat neemt nog wel wat tijd in beslag. Het vaccin is veilig bevonden en moet nu geproduceerd worden. Bovendien moeten er voldoende vaccins zijn in Nederland. Daarna moet het verdeeld worden over het land en gekoeld worden. Ook zijn er nog belangrijke keuzes te maken. Wie wordt als eerste gevaccineerd? De zwakkeren in onze samenleving? Of het zorgpersoneel? Of gaan we leeftijdsgroepen afwerken? Dat is nog een ingewikkelde klus. Als huisartsen een rol kunnen spelen, dan weet ik zeker dat we er zullen staan."

Wachten op privacy instellingen...

Laat jij je vaccineren of niet? Dit zijn de reacties in Waalwijk:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.