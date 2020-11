Willem Weijs heeft tegenstrijdige belangen bij Willem II: 'Maar het eerste elftal gaat altijd voor'

Willem Weijs (foto: OrangePictures) vergroot

Willem Weijs tekende begin juli een contract voor twee seizoenen bij Willem II. Niet als assistent van Adrie Koster bij het eerste elftal, maar als trainer van de beloftenploeg. Een bewuste keuze voor de jonge ambitieuze trainer, die nu stappen kan maken om uiteindelijk de stap naar een toekomst als hoofdtrainer in het betaald voetbal te maken.

Weijs was als trainer actief in de jeugd van Ajax en PSV. Ook bij NAC was hij in de opleiding actief, maar daar maakte hij vooral naam als interim-trainer na het ontslag van Ruud Brood. Onder zijn leiding schakelde de Keuken Kampioen Divisie-ploeg PSV uit en ging het goed in de competitie. Nieuwe trainer Peter Hyballa had echter geen plek voor hem als assistent, dus volgde een breuk. Weijs wilde trainer van een volwaardig elftal zijn, het tweede van NAC was dat niet.

Willem II kwam een half jaar na zijn vertrek wat dat betreft op het juiste moment. Hij heeft de leiding over het Onder 21-elftal gekregen, maar kan zichzelf daarnaast ook ontwikkelen doordat hij regelmatig en op verschillende manieren bij het eerste elftal betrokken is.

In een normaal seizoen had Weijs graag willen presteren met zijn elftal. Tegelijkertijd hoopt hij zoveel mogelijk spelers niet op te kunnen stellen omdat ze door Koster bij de hoofdmacht worden gehaald. “Dat zou je tegenstrijdige belangen kunnen noemen”, zegt hij met een glimlach. “Uiteindelijk is het eerste elftal altijd het belangrijkste. Natuurlijk wil ik presteren. Maar het gaat ook en vooral om de ontwikkeling van de spelers. We moeten ervoor zorgen dat ze klaar zijn om de stap naar het eerste elftal te maken.”

De doorstroom vanuit de jeugd naar het vlaggenschip van de vereniging was de laatste jaren niet goed. Weinig eigen spelers braken door. Onder leiding van technisch directeur Joris Mathijsen en hoofd jeugdopleiding Bastiaan Riemersma is er hard gewerkt om de opleiding op niveau te krijgen, het moet zijn vruchten af gaan werpen.

“Het is mooi dat er flink wat spelers bij hebben gezeten of zelfs speeltijd hebben gekregen”, zegt Weijs, die daarbij wijst naar jongens als Jop van der Avert en Vincent Schippers. “En een jongen als Wesley Spieringhs heeft pas een contract getekend. Dat is hartstikke mooi. Nu moeten we er voor zorgen dat ze de volgende stap gaan zetten. Dat eigen jeugd vast bij de selectie komt en goed genoeg is om een basisplek te veroveren.”

Spelers ontwikkelen, het is aan Weijs toevertrouwd. Tegelijkertijd wil hij zichzelf ontwikkelen. En omdat hij al geroken heeft aan het ‘echte werk’ is het logisch dat hij een toekomst als hoofdtrainer in Tilburg niet uitsluit. “Dat is aan de club. Ze zien me iedere dag werken. Adrie Koster opvolgen? Het zou kunnen, dat zou in de toekomst natuurlijk mooi zijn. En als ze niet voor mij kiezen is dat ook goed. Dan moet ik gewoon hard blijven werken om mezelf te ontwikkelen.”

