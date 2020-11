Coalitie ziet tevreden hoe ook D66, 50Plus en CU/SGP 30 miljoen bezuiniging accepteren

De stemuitslag vande eerste begroting van het college waarvan Forum deel uitmaakt vergroot

De komende jaren gaat het Brabantse provinciebestuur dertig miljoen euro bezuinigen. Een meerderheid van Provinciale Staten keurde vrijdag de begroting van VVD, CDA, FVD en Lokaal Brabant goed waardoor dat kan.

De begroting is een denkrichting, Provinciale Staten krijgen de komende maanden per beleidsveld een gedetailleerd voorstel. De oppositie vreest dat vooral cultuur, natuur en alles wat Brabant socialer maakt het kind van de rekening worden.

VVD-leider tevreden

VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat, geestelijk vader van de coalitie telde na ruim vijftien uur vergaderen zijn zegeningen. Hij stelde tevreden vast dat een aantal oppositiepartijen voor de eerste begroting van zijn coalitie had gestemd. Daar concludeerde hij uit dat ze het in grote lijnen eens zijn met de koers die het college van Gedeputeerde Staten heeft ingezet en dat ze eigenlijk alleen moeite hadden met de bezuinigingen.

Behalve de vier coalitiepartijen stemden ook D66, 50 Plus Brabant en CU/SGP voor de begroting. Tegen stemden GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP, PvdA en PVV.

Die coalitie haalde alles uit de kast om de oppositie ervan te overtuigen dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend.

Gedeputeerde Elies Lemkes (CDA): “Ja we gaan bezuinigen op natuur, maar er komt landelijk geld vrij voor natuur en daar gaan we een beroep op doen.”

Niet naar Guus Meeuwis

Suzanne Otters fractievoorzitter van de VVD benadrukte dat haar partij helemaal niet tegen cultuur is. “Dat is verkeerde framing in de media,” zei ze. “Ook ik baalde toen ik afgelopen zomer niet naar het concert van Guus Meeuwis en niet naar het museum kon,” aldus de liberale politica.

Ankie de Hoon (CDA) zei dat het programma Sociale Veerkracht wordt gekort, maar dat het creëren van een veerkrachtige samenleving de rode draad wordt in alles wat het college van Gedeputeerde Staten doet. Ze ontkende niet dat de bezuinigingen pijn gaan doen. “Maar we moeten nu wel bezuinigen want anders is er na 2024 helemaal geen geld meer voor cultuur en natuur,” aldus De Hoon.

Dit is een afbraakcollege

Volgens Hagar Roijackers van GroenLinks gaat dit college bezuinigen op alles wat de Brabantse samenleving zo veerkrachtig maakt. “Dit is een afbraakcollege en het is de vraag of we daar ooit van zullen herstellen,” aldus Roijackers.

Hermen Vreugdenhil (CU/SGP) sloot daaropaan: “We moeten zuinig zijn op de sociale netwerken die we de afgelopen jaren in de dorpen hebben opgebouwd. Deze begroting ademt een sfeer van economische versterking terwijl duizenden mensen in Brabant zich afvragen of ze vanavond wel voldoende eten hebben.”

Dikke bankrekening

Maarten Everling van de SP zei het zo: “Ik zie vooral bezuinigingen op het gebied van cultuur en natuur en investeringen in economie en asfalt. Wij hebben als provincie een dikke bankrekening. Als we daar verstandig mee omgaan dan hoeven we minder te bezuinigen. Daar zullen heel veel Brabanders blij mee zijn.”

Bizarre vergadering

Het was misschien wel de meest bizarre vergadering ooit. PvdA, SP en D66 hadden besloten vanwege de coronamaatregelen niet naar het Provinciehuis te komen maar thuis digitaal mee te vergaderen. Ze vonden samen vergaderen in één zaal een slecht signaal naar al die mensen die op verzoek van het kabinet thuis te blijven. Het gevolg was dat die drie oppositiepartijen niet volwaardig aan het debat konden deelnemen. Ze werden behandeld als insprekers. Hun moties werden door collega’s van andere partijen ingediend.

Ondanks de bezuinigingen sleepte een aantal partijen met moties wel een aantal succesjes in de wacht.

Geld voor dierenambulances

De Brabantse opvangcentra voor inheemse dieren en de dierenambulances krijgen de komende drie jaar gewoon hun subsidie. Dat is te danken aan een motie van de Partij voor de Dieren, links en rechts gesteund door FvD, PVV, VVD, SP en PvdA.

VVD, Forum en 50Plus Brabant sleepten een motie binnen die er op neerkomt dat Brabant niet langer probeert om dier- en plantsooten terug te krijgen, die bijvoorbeeld als gevolg van de klimaatverandering zijn verdwenen. In plaats wordt het geld gestoken in bescherming van soorten die er nog wel zijn.

Niet meer automatisch subsidie

Organisaties in Brabant die standaard een subsidie krijgen kunnen daar niet meer automatisch op rekenen. Forum kreeg een meerderheid achter zich met een motie om al die subsidies eens goed te gaan doorlichten.

Op verzoek van GroenLinks en de Partij voor de Dieren komen GS volgend jaar met een voorstel voor de plaatsing van twee meetpunten om de stikstof te meten. Die moeten aansluiten op het Landelijk Meetwerk Luchtkwaliteit. De partijen willen dat vooral in het kader van het onderzoek naar een verband tussen luchtkwaliteit en coronaslachtoffers. Behalve Forum stemden alle partijen voor die motie.

Geen vuurwapen voor groene boa’s

Het plan van VVD en 50Plus Brabant om boa’s in het buitengebied (de zogenoemde groene boa’s) met een vuurwapen uit te rusten haalde het niet. Net als bij veel andere wensen van de partijen bleek de provincie daar helemaal niet over te gaan. Dat is aan het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de minister. “Maar we kunnen toch de motie aannemen om druk te zetten op de gesprekken die daarover gaande zijn,” aldus Suzanne Otters. Ze kreeg er geen meerderheid mee.

