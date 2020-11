Provinciale Staten zetten rem op zonneparken

DEN BOSCH – Provinciale Staten zetten een rem op de ongebreidelde aanleg van zonneparken op land. Gedeputeerde Staten moeten vergunningen voor die zonneparken tegenhouden totdat vaststaat dat er in de buurt geen daken zijn waar die panelen op gelegd kunnen worden.

Dat is de consequentie van een motie die Provinciale Staten hebben aangenomen en die was ingediend door CU/SGP, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant.

Doorn in het oog

Dat is een doorn in het oog van CU/SGP, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant. Omdat de energieleveranciers niet kunnen afdwingen dat er meer daken worden benut vinden de drie partijen dat de provincie moet ingrijpen. Ze kregen steun van een statenmeerderheid. Dat betekent dat GS nu de aanleg van zonneparken op land moet gaan tegenhouden totdat vaststaat dat die panelen echt niet ergens in de buurt op een dak geplaatst kunnen worden.