Agent gewond bij beëindiging coronafeestje in Eindhoven: 'Er werden flinke klappen uitgedeeld'

De Kruburg waar de politie een inval deed (foto: Hans Janssen). vergroot

Een agent is vrijdagavond gewond geraakt nadat die met een aantal collega's een feestje beëindigde in een bedrijfsgebouw aan de Kruburg in Eindhoven. Om een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn samenkomsten en feestjes verboden.

Toen de agenten aankwamen bij het gebouw, hoorden ze luide muziek en zagen ze dat daar tien mensen aanwezig waren. Een man die de deur opendeed, weigerde de agenten binnen te laten omdat hij vond dat ze daar geen recht toe hadden.

Hard tegen knie getrapt

Omdat de agenten dit wel degelijk mochten doen, duwde een van hen de man aan de kant om naar binnen te kunnen. De man verzette zich vervolgens hevig en een tweede man bemoeide zich met de situatie. "Er werden flinke klappen uitgedeeld", laat een politiewoordvoerder weten. Ook moest de politie pepperspray gebruiken.

Eén van de agenten werd hard tegen zijn knie getrapt en viel op de grond. Zijn knieschijf bleek uit de kom te zijn geschopt. Ook raakte hij gewond aan zijn hoofd. De man mocht na behandeling het ziekenhuis verlaten, maar hij zal geruime tijd niet kunnen werken. De agent doet aangifte van zware mishandeling.

Versterking opgeroepen

Er werd versterking opgeroepen en vervolgens gingen de agenten het gebouw binnen. Ze namen onder meer een diensthond mee. De twee mannen die bij de deur vervelend deden, een 18-jarige inwoner van Nuenen en een 47-jarige Eindhovenaar, werden aangehouden. Een 45-jarige man uit Eindhoven werd eveneens gearresteerd vanwege het overtreden van de corona-noodverordening en omdat hij enorm tekeerging tegen de agenten. Hij verzette zich hevig tegen zijn arrestatie.

Vastgezet

Zijn 16-jarige zoon werd ook aangehouden, omdat die agenten beledigde. Het viertal is naar een politiebureau gebracht. De drie volwassenen werden daar vastgezet. De minderjarige jongen is overgedragen aan zijn moeder, hij moet zich binnenkort melden voor verhoor. Zes andere personen kregen een proces-verbaal voor het overtreden van de coronamaatregelen. De situatie in het pand wordt ook aan de gemeente Eindhoven gerapporteerd.

Diverse omwonenden hebben niets meegekregen van de inval van de politie. Een enkeling reageerde schouderophalend; de meesten lieten weten dat ze er tijdens hun slaap niks van gemerkt hebben. Twee vrouwen vonden het wel vreemd dat ze hun afvalbak terugvonden met glazen en dergelijke, die herinnerden aan een feest.

