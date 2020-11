Burgemeester van Loon op Zand brengt schoenen naar Sinterklaas: 'Kunt u ze vullen?'

Burgemeester Hanne van Aart hielp de kinderen uit haar gemeente zaterdagmiddag een handje. Tijdens het defilé voor de Sint na de intocht mochten zij en een handvol kinderen uit de gemeente Loon op Zand langs Sinterklaas lopen.

Vanwege alle coronamaatregelen was de landelijke intocht van Sinterklaas zaterdagmiddag anders dan anders. De goedheiligman kwam aan in een niet nader genoemde plaats aan de 'Dieuwertje Blokkade'. Eerder werden ‘Zwalk’, ‘Schroothoop’ en het eveneens niet bestaande Limburgse ‘Kruisigem’ als aankomstplaats genoemd.

Net als bij Juliana Na de aankomst in het land werd er een defilé gehouden voor de Sint bij het gigantische Pietenhuis, dat verdacht veel lijkt op Paleis Soestdijk. Net zoals dat ging op Koninginnedag in de tijd van koningin Juliana gingen daar nu verschillende burgemeesters met kinderen uit hun gemeentes langs het bordes om Sinterklaas tekeningen aan te bieden.

Burgemeester Hanne van Aart had nóg iets bij zich: schoenen. In de hoop natuurlijk dat de Sint die ook zal vullen. De schoenen waren ook een verwijzing naar de historie: in de gemeente Loon op Zand worden namelijk al honderden jaren schoenen gemaakt.