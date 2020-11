In Breda werd het kostuum voor winnaar van The Masked Singer gemaakt: 'Ook ik wist het niet'

De drie kostuums van Leanne van Deurzen (foto: Leanne van Deurzen) vergroot

Toen winnaar van The Masked Singer Jan Dulles vrijdagavond zijn masker afdeed, was zelfs Léanne van Deurzen verrast. En dat terwijl de Bredase kostuumontwerpster deze zomer dagenlang zwoegde om het Neptunuskostuum te maken.

"Ik had wel een vermoeden. Ik dacht de stem van Waylon te horen achter het masker, maar ook ik zat er naast", zegt Léanne van atelier Coupe de Théâtre in Breda. Ze is vooral trots dat de winnaar in haar pronkstuk zat. ''Er zat veel werk in en het eindresultaat is zeer geslaagd."

Het is één van de meer mysterieuze kostuums, de vorm van het lichaam was totaal niet af te lezen. Dat maakte het raden extra moeilijk."

Bij het populaire tv-programma zongen bekende Nederlanders vermomd in een pak liedjes, waarbij een panel en de mensen thuis konden raden wie er in het pak zat.

Neptunus, vuurvogel en zebra

Van Deurzen moest met haar team flink aan de slag. De opdracht: drie fraaie en vooral mysterieuze kostuums die door een miljoenenpubliek bewonderd zouden worden. ''Ik kreeg drie ideeën waar ik naar hartenlust op los mocht gaan. Ze wilden een vuurvogel (Willeke Alberti), een zebra (Najib Amhali) en een Neptunus (Jan Dulles)."

De laatste twee schopten het tot de finale. ''Ook de zebra kwam geweldig tot leven", zegt Léanne blij. ''Het stoere karakter paste perfect voor Najib Amhali. Hij maakte er een levendige show van."

Slechts een zeer select groepje achter de schermen van het programma wist welke BN'ers in de pakken zitten. Zelfs de ontwerpers mochten van niks weten. ''We kregen alleen de maten en lichaamsgewicht door voor de kostuums. Meer mochten we niet weten." En dat maakte het een pittige opdracht voor de Bredase ontwerpers, die doorgaans kleding maken voor theatervoorstellingen.

Léanne werkt als zelfstandig kostuumontwerpster met freelancers en stagiaires. Normaal werkt ze aan pakken voor theatervoorstellingen, maar vorig jaar kwam er een bijzondere opdracht bij. Voor het vorige seizoen van het immens populaire programma werd ze benaderd voor twee kostuums. Een papegaaikostuum voor Eddy Zoëy en een zeewezen waar Tineke Schouten in schuil ging.

En een creatie van Coupe de Théâtre is binnenkort weer op televisie te zien. ''Voor de oudejaarsuitzending zijn we opnieuw gevraagd. Ons thema was vuurwerk. Ik dacht eerst aan een vuurpijl, maar uiteindelijk kwam siervuurwerk beter tot recht in een kostuum. Ik ben nu al benieuwd naar het moment dat het masker eraf gaat."

