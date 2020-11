Na een zwerftocht van ruim 50 kilometer is hond Gloria teruggevonden

Privéfoto vergroot

Ze was nog maar een paar uur bij haar baasje in Oss, toen hond Gloria al op avontuur wilde. Toen de voordeur op 17 oktober even openstond glipte ze erlangs en ging ze ervandoor. En weg was Gloria, tot verdriet van eigenaresse Roos Cliteur. Vier weken lang werd er gezocht, waarbij de hond onder meer in Vught en in Cromvoirt werd gezien. Zaterdagmiddag werd ze eindelijk gevangen in Waalwijk.

Malini Witlox Geschreven door

"We denken dat ze minstens vijftig kilometer heeft gelopen. Ze is nu heel moe en ernstig vermagerd", zegt Roos die voor de zoektocht de hulp van Asar Zoekhonden inschakelden. De hond, een 4-jarige pointermix, komt uit Cyprus waar ze maanden had rondgezworven.

"Ik heb de hond via mijn zoon die dierenarts is en op Marktplaats een advertentie zag. In Cyprus heeft ze ook lang rondgezworven, waarbij ze vaak naar dezelfde voerplek ging", zegt Roos.

Voerplek

Dezelfde situatie probeerden ze in Waalwijk na te bootsen, toen ze een tip kregen dat Gloria daar over straat liep. "We hebben een voerplek gemaakt, waar een vangkooi met eten is gezet, waar ze vandaag inliep." Met de dierenambulance werd Gloria naar huis gebracht.

Roos hoopt dat Gloria niet opnieuw de benen neemt. "Ze mag twee weken de deur niet uit. We laten haar wel in de tuin met aan aangelijnd tuigje en houden de voordeur goed dicht als ze in de buurt is. Het is een ontzettend lief hondje, dat wel heel slecht behandeld is en daarom erg angstig is."

Gloria heeft de tijd nodig om tot rust te komen. "Ze ruikt nu aan alles en moet haar plekje nog vinden."

