Drie auto’s veroorzaken flinke ravage op de Veldhovenring in Tilburg, kind raakt lichtgewond

Op de Veldhovenring in Tilburg zijn zaterdagmiddag rond halfvijf drie auto’s met elkaar in botsing gekomen. Daarbij raakte een kind, dat in een van de auto’s zat, lichtgewond. De verwondingen waren niet zodanig dat het kind mee naar het ziekenhuis hoefde.

Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Getuigen zeggen dat een van de auto’s hard en gevaarlijk reed. Daardoor moesten andere auto’s uitwijken en kwamen de drie auto’s met elkaar in botsing.

Een omstander meldt dat het rijbewijs van de gevaarlijke rijdende automobilist is ingenomen door de politie. De Veldhovenring was korte tijd afgesloten.

Bergingsbedrijven hebben de zwaar beschadigde auto’s afgevoerd.

