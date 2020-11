Matig NAC pakt drie punten tegen Telstar: 'Dit moet en kan beter'

NAC-doelman Nick Olij bokst de bal weg tegen Telstar (Foto: Orange Pictures). vergroot

NAC heeft zaterdagavond in het eigen Rat Verlegh Stadion met 1-0 van Telstar gewonnen. In Breda was de thuisploeg aanvallend vaak machteloos en ontbrak het aan creativiteit, maar dankzij een goal van invaller Jethro Mashart in de 68e minuut kon NAC drie punten pakken. Vier zaken die opvielen bij dit duel.

Ronald Strater Geschreven door

1. Steijn gooit het roer om

Naar aanleiding van de 1-0 nederlaag afgelopen woensdag tegen De Graafschap had Maurice Steijn besloten om het zaterdagavond tegen Telstar anders te doen. De coach van NAC verving drie spelers. In de verdediging moest Jethro Mashart plaatsmaken voor Moïse Adilehou, die in het centrum ging spelen waardoor Roger Riera als linksback kwam te staan. Voorin werden Huseyin Dogan (gepasseerd) en Mounir El Allouchi (bevalling van zijn vrouw) vervangen door Mario Bilate en Nick Venema. Daarbij liet Steijn zijn manschappen in een aanvallend 3-4-3 systeem spelen.

Coach Maurice Steijn en aanvoerder Dion Malone over het spelsysteem:

Wachten op privacy instellingen...

2. NAC aanvallend weer machteloos

NAC-trainer Steijn moest wat, want zijn ploeg verloor maar liefst vier van de laatste vijf duels en was daardoor van de eerste plaats op de rangijst gekelderd naar een vijfde plek. Maar ook met de wijzigingen in het team bakte de 'Parel van het Zuiden' er weinig van. In de eerste vijf minuten had Telstar al twee keer kunnen scoren. NAC, dat daarna weinig meer weggaf, was daarentegen aanvallend weer machteloos, zoekende en qua creativiteit was het armoe troef. Al had de thuisploeg na een half uur wel een penalty verdiend vanwege hands.

Spits Mario Bilate over het moeizame spel van NAC:

Wachten op privacy instellingen...

3. Gouden wissel

In de tweede helft ging het niet veel beter. Na 65 minuten greep coach Maurice Steijn dan ook in en wisselde in de aanval Sydney van Hooijdonk in voor DJ Bufonge en in de verdediging werd Moïse Adilehou vervangen door Jethro Mashart. NAC ging hiermee weer terug naar de oude, vertrouwde viermansdefensie. De laatste wissel bleek een gouden. Op aangeven van Yassine Azzagari kon de mee opgekomen back Mashart met een fraai stiftje de 1-0 aantekenen.

Jehtro Mashart over zijn eerste goal in het betaalde voetbal:

Wachten op privacy instellingen...

4. Moet NAC de ambities bijstellen?

Daarmee leek de verder vrij saaie wedstrijd eigenlijk wel gespeeld, al kwam NAC in de slotfase nog goed weg met een kopbal op de lat. De thuisploeg NAC pakte uiteindelijk met hangen en wurgen drie punten en hopelijk daarmee ook wat zelfvertrouwen. Want als de Bredanaars rechtstreeks willen promoveren naar de eredivisie, en die ambitie is duidelijk uitgesproken, zal er toch verbetering moeten komen in het spel. Als dat niet snel lukt, zal NAC de ambities toch echt bij moeten stellen.

"Het was voetballend niet best", beaamt coach Maurice Steijn. "Dit moet beter. En het kan ook beter."

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.