Uitslaande brand in appartementencomplex aan Karel de Grotelaan in Eindhoven, vuur is onder controle

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

In een appartementencomplex aan de Karel de Grotelaan in Eindhoven is zaterdagavond rond kwart voor zeven brand uitgebroken. De brandweer heeft inmiddels het vuur onder controle. De brand woedde op de derde verdieping.

Een van de bewoners heeft rook ingeademd en is door het ambulancepersoneel nagekeken. De brandweer is nog enige tijd bezig met het ventileren van de appartementen. De bewoners van het uitgebrande appartement kunnen niet terug vanwege de rook- en waterschade. De andere bewoners kunnen weer in hun appartement.

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

Foto: Dave Hendriks/SQ Vision. vergroot

