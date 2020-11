Lachgaskoerier overvallen en beroofd in Den Bosch, twee verdachten aangehouden

Een bezorger van lachgascilinders is zaterdagnacht bedreigd met een mes en beroofd in Den Bosch. Dit gebeurde rond kwart voor vijf op de Robert Scottstraat.

Deze man pakte twee lachgascilinders uit de bestelbus en dwong de bezorger om zijn telefoon af te geven. Vervolgens stapte hij met een tweede man in een auto en ze gingen er met de spullen vandoor. De medewerker van de bezorgdienst is bij de overval niet gewond geraakt. Bij de overval zou wel de contactsleutel van de auto van de nachtkoerier in het contact zijn afgebroken.

Sleutel afgebroken

Op basis van het kenteken van de auto waarin de overvallers vluchtten, hielden agenten in Leidschendam een paar uur later een 25-jarige man uit Utrecht en een 27-jarige man zonder bekend woonadres aan. Hun auto is in beslag genomen en wordt onderzocht. De twee verdachten worden verhoord.