Man (46) heeft honderden nitraten en cobra's in huis in Werkendam

Veel politie op de Sasdijk in Werkendam. vergroot

De politie heeft zondagochtend zwaar vuurwerk en verschillende soorten harddrugs gevonden in een huis aan de Sasdijk in Werkendam. De 46-jarige bewoner is aangehouden.

Rond acht uur stonden er tal van politiewagens op de Sasdijk. De agenten reageerden op een tip via Meld Misdaad Anoniem. Ze doorzochten het huis en vonden daar het gevaarlijke vuurwerk en de drugs.

Meer dan tweehonderd nitraten

Het ging om ruim tweehonderd nitraten en meer dan honderd zogenoemde cobra's. Dit vuurwerk en de harddrugs zijn vernietigd. De bewoner is vastgezet.

