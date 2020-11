Albert Verlinde stopt als musicalproducent, maar hij heeft nog een afscheidscadeautje

Albert Verlinde in KRAAK. vergroot

Albert Verlinde heeft zijn laatste musical geproduceerd voor zijn bedrijf Stage Entertainment. Na bijna zes jaar stopt hij als directeur. Maar hij heeft nog een afscheidscadeautje, vertelt hij in het Omroep Brabant-programma KRAAK.

Marielle Bijlmakers Geschreven door

Verlinde had zijn afscheid gepland voor afgelopen april. "Alles stond klaar, maar toen kwam corona. Dan kun je niet weg", vindt de theaterproducent. Hij bleef om het bedrijf en de medewerkers door de zomer heen te helpen. Maar nu is het moment daar. "Het bedrijf is gezond, de steunmaatregelen zijn helder, de shows staan opgelijnd, dit is het moment."

Mooi lijstje

Verlinde heeft alles gedaan wat hij wilde de afgelopen jaren: "Ik ben een kleine zes jaar managing director geweest, mooie dingen gedaan: Fiddler on the Roof, Annie MG Schmidt met Thomas Acda, Lazarus, Tina, het is klaar, het is mooi zo."

"Maar ik ga niet weg uit het vak hoor, ik ga alleen weg bij Stage." Verlinde vertrekt niet zonder cadeau, hoewel de musical Tina verder kan, zodra corona het toelaat, komt er nog een klapper aan. De moeder van alle musicals komt terug; The Sound of Music begint aan een theatertournee. "Als je mensen weer naar de theaters wil trekken, moet je vertrouwen uitstralen. Dat doe je met deze musical. Ik heb tegen de theaters gezegd: we komen sowieso, ook als de capaciteit op eenderde ligt, dan kunnen die programmeren", stelt Verlinde.

Campagne

Ook staat er een campagne op stapel om het publiek weer in het theater te krijgen. Verlinde vreest dat na zo'n lange stop de loop er een beetje uit is. En die vrees wordt breed gedeeld in de theaterwereld. "We gaan straks eerst uitzoeken wat de mensen tegenhoudt en daar gaan we die campagne op baseren. Je hebt ouderen die kwamen naar het theater om na afloop ook lekker een borreltje te drinken. Gaan ze dat straks weer doen?"

Verlinde hoopt met de campagne de zitjes weer gevuld te krijgen en dan moet The Sound of Music de rest doen.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.