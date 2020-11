Met een auto vol kinderen op bezoek bij sint en piet: de Sinterklaas Drive Thru

Sinterklaas Drive Thru vergroot

In deze tijden moeten veel ondernemers creatief zijn om hun hoofd boven water te kunnen houden. Ondernemers in Veghel bedachten de Sinterklaas Drive Thru. Evenementenlocatie de Koekbouw aan de Noordkade is omgedoopt tot de Speculaaskoekbouw. Je kunt vanuit je auto snacks en drankjes bestellen die geheel in het teken staan van Sinterklaas. Terwijl je wacht zorgen de pieten voor vermaak en komt Sinterklaas nog even gedag zeggen.

Wie aan komt rijden wordt vrolijk ontvangen door rondspringende pieten. Bij de ingang bestel je vanuit de auto Pietenpopcorn, 5-Decemberwafels en een Sinterklaasmilkshake. Daarna rij je door naar de plek waar je je bestelling kunt ophalen.

Auto's rijden af en aan. Op iedere achterbank zitten vrolijke kinderen die volop genieten van de rondspringende pieten en een gesprekje met de sint.

Een win-winsituatie volgens Coen van Zutven, een van de organisatoren: “We kunnen ondernemers aan de Noordkade steunen en de jeugd wordt er blij van.”

Een kijkje in de Sinterklaas Drive Thru:

Het idee komt van drie ondernemers uit Veghel. “Door de coronamaatregelen ligt alles stil, dus dan heb je meer tijd over. We wilden iets verzinnen wat binnen de maatregelen mogelijk is, maar weer een beetje leven creëert op de Noordkade. En in Veghel is ieder jaar een megagrote intocht. We zijn wel een pietendorp. Vanuit die gedachte wilden we ook iets doen voor de jeugd”, zegt Van Zutven.

“We hebben we de bewoners van de Noordkade erbij betrokken. Ook kregen we steun van het pietenbureau M25, de jongerenbeweging in Veghel. En de evenementenhal stond leeg dus zo kwam eigenlijk alles een beetje bij elkaar.”

Wie een bezoek wil brengen aan de Sinterklaas Drive Thru, heeft daar te tijd voor zolang Sinterklaas is ons land is. Na 5 december sluit de Speculaaskoekbouw.

