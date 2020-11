Negen rijbewijzen afgepakt, snelste wegpiraat rijdt 193

Foto: archief vergroot

De Brabantse verkeerspolitie had een drukke zondagochtend. Al voor elf uur in de morgen hebben agenten negen rijbewijzen ingenomen. De maximumsnelheid van honderd kilometer per uur werd grof overschreden.

De agenten controleerden zondagochtend op de A16, A58 en A27. Een van de wegpiraten die van de weg werden gehaald, scheurde met maar liefst 193 kilometer per uur over het wegdek. Het Openbaar Ministerie bepaalt wanneer de gevorderde rijbewijzen weer worden teruggegeven.

Zaterdag voerde de politie ook al meerdere verkeerscontroles uit in de provincie. Toen werden er vijf rijbewijzen ingenomen.

