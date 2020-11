Een vriend, een visionair, een mooi mens: reacties op het overlijden van Harry van Raaij

De voetbalwereld is geschokt over het overlijden van voormalig PSV-voorzitter Harry van Raaij. De gedachten aan het clubicoon zijn bij de mensen die hem goed hebben gekend alleen maar warm en lovend.

Aad de Mos, oud-trainer van PSV: “Harry van Raaij was een visionair die wist dat het kapitaal op het veld moest staan. Hij dacht ook goed mee met mij als coach. We haalden Nillis en Ronaldo, daar was veel weerstand tegen. Hij gaf toch toestemming. Tot een jaar geleden kwam ik hem nog weleens tegen in de sportschool van het Philipsstadion. Ik koester de mooie herinneringen.”

Tommy van der Leegte, oud-speler PSV: “Toen ik doorbrak als speler zat Harry van Raaij in de Raad van Commissarissen. Hij kwam vaak in de kleedkamer om een handje te geven aan de spelers. Het was een vriendelijke man die veel voor de club heeft betekend.”

Harrie Timmermans, voorzitter supportersvereniging PSV:

“PSV is nu wat het is mede door zijn architectuur. Hij kon met Manchester United onderhandelen over een grote transfer en tegelijk op de Herdgang een praatje maken met de supporters. Hij had een goed zakelijk instinct, maar stond ook dicht bij de supporters. Harry was een mooi mens en we zijn dankbaar voor alles wat hij voor de club heeft betekend. Hij was groots in bescheidenheid.”