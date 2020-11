Alex en Cynthia schoten de winnende foto's van de National Geographic fotowedstrijd

De winnende foto in de categorie dier (foto: Alex Pansier). vergroot

Alex lag tien dagen op de grond in het park, Cynthia zat bij zonsopkomst in de voortuin. Dit is hoe de twee Brabanders een foto maakten die een publieksprijs won in de jaarlijkse National Geographic fotowedstrijd. Alex Pansier uit Oss wint in de categorie 'dier' met een foto van een grondeekhoorn. Cynthia Verburggen uit Vinkel in de categorie 'landschap' met een foto van een molen bij zonsopkomst.

In de eerste instantie twijfelde Cynthia of ze wel een foto moest inzenden. "Wat moet een amateurtje nou tussen al die topfotografen. 'Dat red ik nooit', dacht ik nog. Maar kennissen roepen al jaren dat ik eens mee moet doen. Toen ik won, dacht ik dat het een grapje was." Ook Alex schrok van de winst: "Je hoopt het wel, maar het blijft toch spannend."

Niet zomaar een gelukskiekje

Alex fotografeert vooral dieren. Tien dagen lang heeft hij in Bosgebied de Oude Warande in Tilburg gelegen om foto's te maken van grondeekhoorns. Uiteindelijk is daar de winnende foto uit gekomen. "Je kunt niet zomaar ergens heengaan, een paar keer klikken en hopen dat het een leuke foto wordt. Het is echt een project, er gaat veel tijd in zitten", vertelt de fotograaf terwijl hij alweer in een ander bos staat om roofdieren te fotograferen.

"Ik had van tevoren al bedacht dat ik de grondeekhoorn wilde fotograferen. Dat begint met goede voorbereiding. Ik heb uitgezocht op welke plek ze vaak zitten en me ingelezen over hun gedrag. Op een gegeven moment wist ik op welke vaste plek in het bos ze zaten."

Voor zijn foto wilde Alex graag emotie vangen. "Op een gegeven moment kwam alles samen. Het beestje zat op de juiste plek, hield een bloempje vast en het licht was goed. En ja, dan ben je blij."

De winnende foto in de categorie landschap (foto: Cynthia Verbruggen). vergroot

Voor Cynthia was vooral de timing van de foto perfect. Op haar foto staat Molen de Zwaan in Vinkel. "De molen was na tien jaar eindelijk af. De wieken zaten er echt nét weer aan. Ik stond vroeg op, keek uit mijn raam en zag een prachtige wolkenlucht. Het was bijna zonsopkomst, dus ik heb snel mijn camera gepakt en ben naar de molen gelopen."

En dan is het een kwestie van spelen met licht. "Ik heb zes foto's gemaakt: drie onderbelichte en drie overbelichte. Die heb ik over elkaar gezet en toen is deze foto ontstaan. Maar iedereen met een camera had deze foto kunnen maken hoor."

Cynthia laat zien hoe haar foto tot stand is gekomen:

Volgens Cynthia zijn er sinds haar nominatie voor de wedstrijd plotseling een stuk meer fotografen te vinden rondom de molen. "Ze zien nu ook wat voor mooie plek het is", zegt ze lachend.

Fotograferen als ontspanning

Beiden zijn geen professioneel fotograaf, maar doen het vooral voor de ontspanning. Voor Alex is het een manier om bij te komen van zijn eigen, hectische, internetbedrijf. "Het is wel lekker voor de balans om af en toe even de natuur in te trekken en het hoofd leeg te maken. Zo kan ik dingen op een rijtje zetten."

Voor Cynthia is het verplichte ontspanning, omdat ze ziek is geworden. Ze heeft sarcoïdose, een aandoening in het afweersysteem. "Ik ben me in fotograferen gaan verdiepen en nu stromen de mooie plaatjes binnen." De foto's maakt ze allemaal in haar 'voortuin': een stukje natuur vlak voor haar huis. "Verder dan dit kan ik niet. Ik heb alles hier inmiddels gefotografeerd: elk boompje, takje en vogeltje."

