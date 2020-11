Ramkrakers rijden twee keer met een heftruck elektronicazaak BCC binnen, beelden laten ravage zien

Elektronicazaak BCC aan de Meerstoel in Oosterhout is binnen een paar weken twee keer slachtoffer geworden van een bizarre ramkraak. De daders reden met een heftruck de zaak binnen. Eerst op donderdag 7 mei om halfzes 's ochtends en vervolgens nog een keer op zondag 24 mei om halftwee 's nachts.

In de uitzending van het opsporingsprogramma Bureau Brabant werd maandagavond aandacht besteed aan de ramkraken. De daders rijden met een gestolen heftruck de pui van de winkel eruit. Ze veroorzaken een flinke ravage en in vier minuten graaien ze de nodige spullen bij elkaar, zoals laptops en tablets.

Opnieuw raak Ruim twee weken later is het weer raak, zo blijkt uit de uitzending van Bureau Brabant. Op precies dezelfde manier met een heftruck rijden de daders de winkel binnen. Nu via het magazijn aan de achterkant.

Dit keer zijn ze bij de diefstal van de heftruck al vastgelegd, bij een bedrijf aan het Wilhelminakanaal Zuid. Wat op de beelden opvalt, is het loopje van een van de daders. Binnen in de winkel gebruiken ze nu een blauwe afvalcontainer om alles mee te nemen. De container wordt tot de nok toe volgegooid met kostbare spullen.

Deel van de buit achter gelaten

Iets te vol misschien of wellicht zijn de daders ergens van geschrokken. Buiten wordt de container later in elk geval teruggevonden met daarin nog een deel van de buit. In alle haast achtergelaten, zo denkt de politie.