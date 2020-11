Belgische sportschooltoeristen niet meer welkom bij Brabantse filialen van Basic-Fit  

Een Belgische auto bij het Basic-Fit filiaal aan de Ettensebaan in Breda (foto: Birgit Verhoeven). vergroot

Sportschoolketen Basic-Fit weert Belgische leden in hun Nederlandse filialen. Het bedrijf heeft sportscholen in ons land, maar ook in België, Spanje en Frankrijk. Met een abonnement kun je in al die landen terecht. Vanwege corona zijn in België de sportscholen een aantal weken geleden gesloten. Sindsdien zijn er Belgische leden die in onze provincie komen sporten.

“Het viel mij op dat ik veel Belgen hoorde in het krachthonk”, zegt een van de leden die vaak in het filiaal aan de Ettensebaan in Breda komt. Ook een medewerkster van dat filiaal merkte een grote toename van Belgen. “Je hoorde het dan al als ze binnenkwamen. Maar het zijn ook gewoon leden, dus die kun je niet weigeren.”

Online tips

Online raden Belgen elkaar ook aan om in Nederland te gaan sporten. “Gewoon naar NL toe”, schrijft iemand onder een post op het Belgische Instagramaccount van de sportschoolketen.

“Het is wel vervelend voor leden die hier uit de buurt komen”, zegt de medewerkster. Door de coronamaatregelen moet er nu ook een tijdvak gereserveerd worden om te kunnen sporten. "Maar als er mensen uit België reserveren, blijft er minder plek over voor mensen uit de buurt.” Dat merken de leden ook. “Als je morgen wil gaan sporten, vergeet het dan maar. Dan zit het al helemaal vol.”

Andere oplossing

Inmiddels heeft Basic-Fit het probleem aangepakt, Belgische leden kunnen vanuit België niet meer reserveren in Nederlandse sportscholen. Maar ook daar wordt door sommigen een oplossing voor gevonden. "Ik hoor ze hier de tips wel uitwisselen”, zegt een jongeman. “Dan bevriezen ze hun abonnement in België, en vragen hier een nieuwe aan op het adres van een hotel ofzo. Niemand die dat controleert en zo kunnen ze toch blijven komen."

Het hoofdkantoor van Basic Fit was niet bereikbaar voor commentaar.

