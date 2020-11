Johan Vlemmix over zijn deelname aan First Dates: 'Het was een schat, maar er was geen liefdesklik'

Johan Vlemmix tijdens zijn date. Screenshot uitzending First Dates. vergroot

Johan Vlemmix was zondag te zien in televisieprogramma First Dates in een speciale aflevering met Bekende Nederlanders. Hoewel er tussen Vlemmix en zijn Limburgse date geen vonk oversloeg, gingen ze als vrienden uit elkaar. Wel had het duo een gemeenschappelijke liefde voor paspoppen.

Malini Witlox Geschreven door

"Mijn date José valt op grote mannen van twee meter lang met zwart golvend haar. Ik voldoe daar niet aan. Omgekeerd was er ook geen liefdesklik", blikt Johan Vlemmix terug in het radioprogramma Afslag Zuid van Omroep Brabant.

Vriendschappelijke klik

"Het is echt een schat van een vrouw, maar je moet ook een warmteklik hebben en dit was vriendschappelijk. Wel hebben we nog contact gehad over paspoppen en mogelijk spreken we een keer af".

Op Twitter waren de reacties op de deelname van Vlemmix aan het tv-programma kritisch. "Je zou Vlemmix maar tegenover je krijgen", was een veelgehoorde reactie. De Brabander kan er wel om lachen. "Dit soort reacties ben ik wel gewend, ik had ze veel harder verwacht. En die mensen hadden ook gelijk. Je zou maar met mij op date moeten!"

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.