59-jarige man schiet met opzet op hond in Nuenen, dier overlijdt later aan verwondingen

Een 59-jarige man is maandag in Nuenen aangehouden omdat hij zondag op een hond heeft geschoten met een groot luchtdrukgeweer. Volgens de politie deed de van oorsprong Poolse man dat met opzet.

De recherche doet onderzoek. "Het kogeltje heeft de hond in de rug geraakt. Hierdoor is het hondje verlamd geraakt en heeft de dierenarts het beestje in moeten laten slapen", zegt de politie. De dierenarts heeft de kogel tijdens de autopsie verwijderd.

Duiven

De politie zegt dat de man bewust op de hond schoot omdat hij bang zou zijn dat de hond zijn duiven zou aanvallen. De beschieting gebeurde in het buitengebied van Nuenen. "Het baasje was niet bij het incident aanwezig en is uiteraard erg verdrietig", aldus de politie. Het wapen is in beslag genomen.