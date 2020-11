59-jarige man schiet op hond in Nuenen, dier overlijdt later aan verwondingen

De man schoot met dit wapen op de hond (foto: Politie Geldrop). vergroot

Een 59-jarige man is maandag in Nuenen op heterdaad betrapt toen hij op een hond schoot met een groot luchtdrukgeweer. De van oorsprong Poolse man is direct aangehouden door de politie.

De recherche doet onderzoek. Volgens het Eindhovens Dagblad werd de hond in zijn rug geraakt en moest een dierenarts het beest laten inslapen.

Duiven

De politie zegt tegen de krant dat de man bewust op de hond schoot omdat hij bang zou zijn dat de hond zijn duiven zou aanvallen. De beschieting gebeurde in het buitengebied van Nuenen. Het wapen is in beslag genomen.

