Man heeft 30.000 euro aan hennep op achterbank liggen

In Roosendaal is zaterdag een 24-jarige man aangehouden die bijna tien kilo aan henneptoppen in zijn auto had liggen. Het gaat om een straatwaarde van 30.000 euro.

Malini Witlox Geschreven door

Agenten zagen op de A58 een auto rijden waarvan uit de politiesystemen bleek dat deze al eens was opgevallen in een verdachte situatie. De agenten volgden de auto en zagen dat hij in Roosendaal op de Boulevard bij een rijtje garageboxen stopte.

Vuilniszakken vol hennep

Tijdens een controle roken ze een sterke hennepgeur. Ze zagen op de achterbank twee grote volle vuilniszakken liggen. Die waren gevuld met henneptoppen.

Ook had de auto een lege verborgen ruimte. Die vaak wordt gebruikt om bijvoorbeeld wapens, drugs of geld te verstoppen.

Bestuurder zit vast

De bestuurder zit vast. De auto en de hennep zijn in beslag genomen.

