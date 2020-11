Floor Jansen covert Let It Go van Frozen: 'Klinkt beter dan het origineel'

Floor Jansen vergroot

Floor Jansen heeft het nummer Let It Go van Disney’s animatiefilm Frozen in een nieuw jasje gestoken. Ze heeft enkele rockelementen aan het lied toegevoegd, waardoor het opeens heel anders klinkt. En dat valt goed in de smaak bij haar fans.

Malini Witlox Geschreven door

"Mijn dochtertje Freja luistert al maanden naar Let It Go van de tekenfilm. Voor de lol en omdat ik het optreden voor jullie mis, heb ik besloten om een cover te maken. Het liedje zit al maanden in mijn hoofd, dus nu is het jullie beurt", schrijft Jansen bij de video die ze zaterdag op YouTube postte.

Let It Go door Floor Jansen:

Wachten op privacy instellingen...

"We hebben een lichte rock en metalsound toegevoegd om het een eigen twist te geven", legt Jansen uit.

'Beter dan het origineel'

Inmiddels is de video 377.000 keer bekeken. De commentaren zijn positief. "Ik heb slechts één kritiekpuntje. De covers van Floor zijn altijd veel beter dan het origineel waardoor ik niet meer naar het origineel kan luisteren", zegt iemand. "No more Disney princesses needed, the Queen has arrived!", zegt een ander.

Het origineel:

Wachten op privacy instellingen...

Jansen vraagt ook aan haar fans of ze suggesties hebben voor een nieuw nummer om te coveren. Daar is al bijna vijfhonderd keer op gereageerd. De suggesties lopen uiteen van Adele tot Abba.

Nightwish

Jansen werd geboren in Goirle en studeerde in 2003 af aan de Tilburgse Rockacademie. Ze is de leadzanger van de Finse symfonische metalband Nightwish, maar is ook in andere repertoires thuis. In Nederland werd ze pas echt bekend na haar deelname aan het programma Beste Zangers.

