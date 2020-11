Poederbrief bezorgd bij drukkerij van de Brabantse kranten in Best

Wachten op privacy instellingen... Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/2 Poederbrief bezorgd bij krantendrukkerij in Best

Er is dinsdagmorgen een poederbrief gevonden bij de drukkerij van DPG Media aan de Tormentil in Best. Bij de brief zat een stof die bij de aangetroffen hoeveelheid niet schadelijk is. In Best worden onder meer het Eindhovens Dagblad, Brabants Dagblad en BN DeStem gedrukt.

Een politiewoordvoerder kan in het belang van het onderzoek niet zeggen om welke stof het gaat. Hij benadrukt dat niemand in gevaar is geweest.

Een medewerker van het bedrijf ontdekte rond negen uur het poeder bij het openen van de brief. De politie is toen meteen ingeschakeld. Naar de afzender van de brief wordt onderzoek gedaan.

Volgens de politie heeft het bedrijf al die tijd gewoon kunnen doordraaien, de productie werd niet stopgezet.

Foto: Sem van Rijssel/SQ Vision

