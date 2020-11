Tweede coronagolf zwakt veel langzamer af dan de eerste: 'Zo gaat het wel heel lang duren'

vergroot

De tweede coronagolf zwakt veel langzamer af dan de eerste in het voorjaar. Die conclusie trekt het RIVM bij het bekendmaken van de wekelijkse coronacijfers. Voormalig GGD-hoofd infectieziekten Jos van de Sande ziet weinig reden voor optimisme: “Zo gaat het heel lang duren.”

Om tóch te beginnen met goed nieuws: het aantal geregistreerde positieve coronatests in Brabant is afgelopen week opnieuw gedaald: 6255 tegenover 7257 de week ervoor. De week daarvoor registreerden de Brabantse GGD’s week nog bijna 11.000 positieven. Dat betekent een daling van veertig procent in twee weken tijd.

Eenzelfde trend is ook in de ziekenhuizen zichtbaar. Daar waren twee weken geleden 390 coronapatiënten opgenomen, nu zijn dat er nog 280. Het aantal patiënten dat op de intensive care ligt, is met 80 al een week stabiel.

"Als je maatregelen snel wilt versoepelen, dan wil je eigenlijk een scherpere daling zien."

Wie de RIVM-cijfers beter onder de loep neemt, loopt echter niet over van blijheid. Dat zit ‘m in de snelheid van de daling in de afgelopen week. Of beter gezegd: het gebrek daaraan. “Het daalt, maar stagneert”, stelt Jos van de Sande. Hij stond tot een paar jaar geleden aan het roer van de afdeling infectieziekten bij GGD Hart voor Brabant.

“Als je maatregelen snel wilt versoepelen, dan wil je eigenlijk een scherpere daling zien. Daar heb je nu eigenlijk niet de ruimte voor. Als de cijfers zo voortkabbelen, zal die ruimte ook op korte termijn niet komen. Er hoeft dan maar ‘dit’ te gebeuren en het loopt weer op”, zegt Van de Sande, die beseft dat de verscherping van de coronaregels twee weken geleden vermoedelijk nog niet terug te zien is in de cijfers.

"Gaat het snel genoeg voor gesloten horeca of voor de overbelaste zorg?"

Wetenschapper Marino van Zelst van het onafhankelijke RedTeam interpreteert de cijfers ook zo. Hij wijst op de coronaroutekaart van de overheid. Het doel is om uiteindelijk op het niveau ‘waakzaam’ te komen. Daarvoor moet de besmettingsgraad fors omlaag. Van Zelst rekent door: “Als de daling op deze manier doorzet, zitten we halverwege januari op het niveau waakzaam. Gaat dat snel genoeg voor gesloten horeca of voor de overbelaste zorg?"

Dat lijkt haast niet het geval te zijn. Veel horecaondernemers zijn zeer pessimistisch over de nabije toekomst. En Brabantse ziekenhuizen verplaatsen patiënten juist naar buiten de provinciegrenzen om de druk te verlichten. Alleen op die manier kan 'gewone zorg' toch nog geleverd worden. Iedereen kijkt dan ook uit naar de persconferentie van het kabinet op dinsdagavond.

Terug naar de coronacijfers. Bijna 35.000 Brabanders lieten zich afgelopen week testen bij de GGD’s, tegenover ruim 38.000 een week eerder. Het percentage positieve tests daalde licht. Onduidelijk is echter hoeveel mensen zich laten (snel)testen bij commerciële aanbieders.

De GGD’s hebben, ook in Brabant, het bron- en contactonderzoek weer deels opgepakt. Bij 56 procent van de positieven is onduidelijk waar de vermoedelijke besmetting is opgelopen. Als het wel duidelijk is, is de bron in 70 procent van de gevallen iemand uit hetzelfde huishouden of visite. Daarna volgen werk en de verpleeg- en woonzorgcentra.

“De druk door corona is groot.”

Dat laatste is een groot punt van zorg. In de afgelopen maand is bij 124 Brabantse instellingen tenminste één coronabesmetting geconstateerd. Dit aantal blijft onveranderd hoog. “De druk door corona is groot”, bevestigt Conny Helder van het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg van verpleeg- en verzorghuizen.

Juist in deze sector vormt het coronavirus een groot gevaar. Hier wonen kwetsbare ouderen, die niet zelfstandig kunnen wonen. Het aantal sterfgevallen onder bewoners van verpleeg- en woonzorgcentra vormt ongeveer de helft van het totale aantal overlijdens door het coronavirus.

