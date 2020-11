Karateleraar na 20 jaar alsnog de cel in voor verkrachting en misbruik van meisje van 12

Archieffoto vergroot

Een 54-jarige karateleraar uit Drunen is twintig jaar na dato alsnog veroordeeld voor verkrachting van een minderjarig meisje en ontucht met haar. Het jarenlange misbruik van een van zijn leerlingen speelde eind jaren negentig. Hij moet twee jaar de cel in en als hij opnieuw de fout in gaat, komt daar nog een jaar bij.

De man was in 1999 karateleraar van het slachtoffer, dat destijds twaalf jaar oud was. De Drunense man zou haar op een dag naar huis brengen, maar nam haar in plaats daarvan mee naar de gymzaal van een schoolgebouw in Vlijmen. Daar deed hij de deur achter haar op slot. Vervolgens verrichte hij seksuele handelingen bij het meisje.

Kleedkamer

Het misbruik bleef in de jaren daarop doorgaan. Op haar dertiende verjaardag pakte de verdachte het meisje stevig vast in de kleedkamer van het sportcomplex en gaf haar onverwacht een tongzoen. Hij stopte hier pas mee toen er iemand binnenkwam. Toen het meisje 14 en 15 jaar was nodigde de verdachte haar verschillende keren bij hem thuis uit en had hij seks met haar.

Het slachtoffer heeft zich eerder gemeld bij de onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Onlangs deed de vrouw ook aangifte tegen de leraar. Naast een celstraf moet de man een schadevergoeding van 18.000 euro betalen en mag hij zeven jaar lang geen minderjarige sporters trainen of begeleiden.

Ontkenning

De man heeft het misbruik jarenlang ontkend, wat volgens de rechters het verwerkingsproces voor het slachtoffer zeer moeilijk heeft gemaakt. Tijdens de rechtszaak zes weken geleden gaf hij plotseling wel toe. Ook bekende hij dat hij destijds ook met tenminste één andere minderjarige leerling seksuele handelingen heeft gepleegd. Daarom verplicht de rechtbank dat de man zich moet laten onderzoeken, om te kijken of er kans op herhaling bestaat.

