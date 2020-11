Uitbater café Zundert schrikt van straf na coronafeest: 'Ik ben er helemaal ziek van'

De politie greep in bij het café in Zundert, tegenover het gemeentehuis (foto: Facebook politie Weerijs) vergroot

Nog altijd heeft hij er veel spijt van. Maar een half jaar zijn café sluiten? Dat vindt eigenaar Peter Hereijgers van café In de Wandelgangen in Zundert veel te gortig. In zijn café werd zaterdag 6 november een besloten feest, waar 29 bezoekers op afkwamen, stilgelegd. Burgemeester Joyce Vermue oordeelde dinsdag dat het café van Hereijgers een half jaar dicht moet. "Dit had ik niet verwacht", zegt de cafébaas.

Hereijgers kan zich nog steeds voor zijn kop slaan. Hij liet zich naar eigen zeggen overhalen om op 6 november een besloten feest door te laten gaan in de kelder van zijn zaak. Pal tegenover het gemeentehuis. "Wat ik heb gedaan is heel erg stom, maar ik kan het niet meer terugdraaien. Het enige wat ik nog kan doen, is spijt betuigen."

"Wat ik heb gedaan, is niet goed te praten, maar ik vind dit een te forse straf."

Toch is dat voor de burgemeester van Zundert niet voldoende. Dinsdag heeft zij de eigenaar van het café in een gesprek laten weten dat hij, wat haar betreft, zijn café vanaf vrijdag 27 november voor een half jaar moet sluiten. "Tegen dit voornemen kan hij nog bezwaar maken", zo legt een woordvoerder namens de gemeente uit.



'Ik ben er helemaal ziek van'

Voor Hereijgers is de beslissing van de burgemeester een harde klap. "Ik ben er helemaal ziek van. Ik had wel verwacht dat ik straf zou krijgen", vertelt hij geëmotioneerd. "Maar ik had niet op een half jaar sluiting gerekend."

Vermue kondigde een dag na het illegale feest al sancties aan. "Iedereen weet inmiddels waarmee we te maken hebben. Zo'n feestje maakt me dan vooral boos Dat iemand dan op deze manier alle regels aan de laars lapt, vind ik ongehoord", zei ze toen.



'Al bijna een half jaar dicht geweest'

"Wat ik heb gedaan, is niet goed te praten, maar ik vind dit een te forse straf. Mijn café is al bijna een half jaar dicht geweest. En dan komt er nog een half jaar bij. Het water stond al niet tot aan mijn lippen, maar erboven. Nu wordt het alleen maar erger."

Hereijgers is met een advocaat aan het kijken wat ze nu nog kunnen doen.

