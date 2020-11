135 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden midden in woonwijk Zevenbergen

Archieffoto van vuurwerk. vergroot

In een huis in Zevenbergen is dinsdagavond ruim 135 kilo illegaal zwaar vuurwerk gevonden. De politie noemt het opslaan van zoveel vuurwerk in een woonwijk 'levensgevaarlijk'. Agenten en milieuspecialisten hebben het vuurwerk in beslag genomen.

Maaike Cnossen Geschreven door

Het is niet duidelijk hoe de politie de enorme vondst op het spoor kwam. Tegen de eigenaar wordt proces-verbaal opgemaakt.

Het vuurwerk wordt naar een gespecialiseerd bedrijf gebracht. Daar wordt het vernietigd.

