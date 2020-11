Amateurclubs balen dat de KNVB ze uit het bekertoernooi haalt

Foto: Maurice van Steen/ANP vergroot

De druiven zijn zuur bij amateurclubs nu ze door de KNVB uit het bekertoernooi zijn gehaald vanwege de coronacrisis. Sportief zijn de wedstrijden in het toernooi een feestje en ook financieel spinnen de clubs er garen bij. Die inkomsten vallen nu weg. De clubs die uit het bekertoernooi worden gehaald, krijgen wel een financiële vergoeding en zijn automatisch geplaatst voor volgend jaar.

De KNVB maakte het besluit dinsdagavond bekend. Eerder waren de wedstrijden met amateurs al verplaatst naar december. Er zaten nog vier Brabantse amateurclubs in het toernooi.

Kozakken Boys

Kozakken Boys zou het opnemen tegen Harkemase Boys. Het besluit van de KNVB raakt de club uit Werkendam hard, rekent voorzitter Henk de Goeij voor in het radioprogramma WAKKER! "Voor plaatsing van de eerste ronde krijg je 10.000 euro, die wordt uitgekeerd na de wedstrijd. Een ronde verder komt daar nog eens 20.000 euro bij."

Dan vallen ook nog eens de kantine-inkomsten weg. "We liggen al weken stil en daarvoor speelden we zonder publiek. De pijn bij veel clubs is groot, zeker in de top van het amateurvoetbal. Daar staan spelers op de loonlijst, maar heeft de club wel minder inkomsten. Dan gaat het pijn doen."

Achilles Veen

Voor Achilles Veen stond het affiche met Barendrecht op het programma. Trainer John Karelse baalt dat dit niet doorgaat. "Je doet veel moeite om in het hoofdtoernooi te komen. En je bent superblij als dit lukt. Financieel hangt er ook veel vanaf. Bij ons was deelname aan het bekertoernooi niet begroot. Dit was een extraatje, dat nu helaas wegvalt."

UNA

UNA uit Veldhoven werd in de eerste ronde gekoppeld aan Groene Ster. Een loting met perspectief, vond ook aanvoerder Niek van Boekel. "Zo vaak plaatsen we ons niet voor het hoofdtoernooi en juist nu lagen er kansen. Dan is het extra zuur dat het niet doorgaat."

O.S.S. '20

O.S.S. '20 uit Oss had afgelopen seizoen een straatlengte voorsprong op de concurrentie in de Derde Divisie, maar promoveerde niet door corona. Nu lijdt de ploeg weer onder het virus.

“Het is sportief en financieel een ramp. We mochten niet trainen en de KNVB had al laten weten dat dit het scenario zou zijn. Toen ik dinsdagavond hoorde dat de maatregelen maar iets versoepeld gaan worden, voelde ik het al aankomen. Wat mij betreft hadden we best half januari met het bekertoernooi kunnen beginnen en doordeweeks rondes kunnen spelen, maar het EK komt eraan en de KNVB heeft gekozen voor de makkelijkste oplossing", zegt Bertran Kreekels, trainer van O.S.S. '20.

Willem II door zonder te spelen

Willem II bekert door het besluit van de KNVB verder zonder te spelen. De Tilburgers moesten eigenlijk op bezoek bij DVS '33 uit Ermelo, maar dit is ook een amateurclub.

