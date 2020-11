Geen zorgen om Michael van Gerwen met WK in aantocht: ‘Hij komt er echt aan’

Michael van Gerwen (OrangePictures). vergroot

Michael van Gerwen won dit jaar pas één grote Major-titel bij de PDC, worstelt al tijden met zijn vorm én zijn pijlen, maar er gloort licht aan het einde van de tunnel. Dat denken dartskenners Arjan van der Giessen en Phill Barrs. Volgens hen maakt Van Gerwen een goede en frisse indruk en lijkt de ‘oude Van Gerwen’ zijn gezicht weer te laten zien.

“Phil Taylor heeft ook wel eens een mindere periode gekend waarbij iedereen dacht dat het klaar was met de heerschappij, maar daarna sloeg hij telkens twee keer zo hard terug. En dat gaat Van Gerwen ook doen", zegt Phill Barrs overtuigd.

De presentator van het Engelse LIVE Darts wil de 16-voudig WK-winnaar niet zomaar vergelijken met Van Gerwen omdat het volgens hem 'andere tijden' zijn. "Maar zo'n lange dip als Van Gerwen nu, dat heeft Taylor nooit gehad."

“Het is zonder twijfel zijn moeilijkste jaar tot nu toe.”

Het is een bekend gezegde in de topsport: aan de top komen is moeilijk, maar aan de top blijven, is veel moeilijker. En dat laat Van Gerwen het afgelopen jaar ook zien. “Maar je moet ook niet vergeten hoe lastig het is”, zegt Arjan van der Giessen. “Iedereen wil elke wedstrijd van jou winnen. Dus je moet zelf elke keer top zijn. Maar als iemand je een keer verslaat, ziet de rest dat ook en die voelen dat zij dat ook kunnen."

De darter uit Vlijmen staat al jarenlang aan de top van de dartswereld, maar deze jaargang ontstonden er barstjes in zijn dominantie. Hij verloor onder meer de finale van het WK, lag er al vroeg uit op The Masters en behaalde voor het eerst in zijn carrière niet de finaledag van de Premier League of Darts.

"Voor Van Gerwen is één gewonnen grote titel in een jaar niet goed genoeg."

“Het is zonder twijfel zijn moeilijkste jaar tot nu toe”, zegt Barrs. "Voor Van Gerwen is één gewonnen grote titel in een jaar niet goed genoeg. Hij heeft wat vorm-issues gekend en natuurlijk heeft hij ook nieuwe pijlen geprobeerd. Dat zijn wel redenen waarom het dit jaar alles behalve vlekkeloos verloopt.”

Van der Giessen denkt te weten waarom Van Gerwen nu, hoewel hij meermaals prima gemiddeldes gooit, nog steeds geen toernooien wint. "Tegenstanders waren voorheen bang om tegen Van Gerwen te spelen. Maar hij verloor wat wedstrijden, waardoor de concurrentie bloed rook”, stelt de dartsverslaggever. “Ze zagen dat hij te verslaan was en zijn nu minder bang dan voorheen. Dat is een groot verschil.”

Maar ook Van der Giessen ziet nu dat Van Gerwen ‘er weer aankomt’. De dartsverslaggever van RTL7 noemt daarbij ‘de honger’ die is teruggekeerd bij Mighty Mike. “Ik kan me voorstellen dat de honger opraakt als je alle toernooien al een keer hebt gewonnen. Maar ik denk dat de honger nu na die mindere periode alleen maar gegroeid is. Het vreet aan hem. Hij heeft de ambitie om weer écht de beste te zijn en dat te laten zien.”

“Als hij deze vorm kan vasthouden, kan hij iedereen verslaan.”

En Van Gerwen heeft deze week de kans om eindelijk weer eens een groot televisietoernooi te winnen. De nummer één van de wereld gooit tijdens de Grand Slam of Darts en maakte tot dusverre in de groepsfase met een 5-0 en 5-1 zege een prima indruk.

“Zeker die tweede overwinning was goed voor zijn vertrouwen”, stelt Barrs, die de kansen op een titel voor Van Gerwen hoog inschat. “Als hij deze vorm kan vasthouden, kan hij iedereen verslaan.” Van der Giessen is wat behoudender. “Ik ga niet zomaar zeggen dat hij even gaat winnen, maar hij is wel op de betere weg. Ik hoop voor hem dat hij dit toernooi kan winnen, want zo’n toernooiwinst is broodnodig voor hem.”

