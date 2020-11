Dit is waarom je vaker moet plassen als je thuiswerkt

Werk jij thuis en moet je vaak plassen? Dan ben je niet de enige. Uroloog Eric Vrijhof van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven legt uit hoe dit komt.

De verklaring is eigenlijk heel simpel: thuis geef je sneller toe aan de prikkel die je krijgt als je blaas zich vult. Het toilet is dichtbij en er is niemand die in de gaten houdt hoe vaak je naar de wc gaat.