'Panden sluiten waar illegaal vuurwerk is gevonden', gemeente Meierijstad onderzoekt of dat kan

Burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad wil de mogelijkheid krijgen om panden te sluiten waar illegaal vuurwerk wordt gevonden. Hij laat onderzoeken of dat juridisch mogelijk is. Volgens Van Rooij zijn huizen en garageboxen die vol liggen met vuurwerk een gevaar voor de omgeving.

Nu kunnen burgemeesters volgens de wet al panden sluiten waar drugs worden gevonden, Naar aanleiding van drie vuurwerkvondsten in Meierijstad in de afgelopen weken wil Van Rooij bekijken of de bevoegdheden die een burgemeester heeft ook toestaan dat hij vuurwerkpanden sluit.