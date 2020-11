Deze Sinterklaashuizen gaan toch (coronaproof) open: 'Het gaat hard'

In Bergeijk zijn ze er bijna klaar voor. vergroot

Veel Brabantse Sinterklaashuizen gaan dit jaar door corona niet door. Toch zijn er ook die het juist wel aandurven. Het Sinterklaashotel in Bergeijk verwacht de komende weken 2400 bezoekers en het Sinterklaashuis Eindhoven zelfs 7500.

Het Kasteel van Sinterklaas in Helmond waar normaal gesproken 25.000 bezoekers op afkomen, durfde het niet aan. Op drukke dagen liepen er 500 vrijwilligers rond en dat zag de organisatie niet zitten, zo bleek al in oktober. Ook in Veldhoven, Nuenen, Waalwijk en Breda dit jaar geen onderdak voor Postpiet, Pakjespiet, Snoeppiet en Paardenpiet.

Hier kun je dit jaar nog wel terecht:

vergroot

Theater De Kattendans in Bergeijk gooit het dit keer over een andere boeg en is omgedoopt tot Sinterklaashotel. Vrijdag gaat het open. Hier kunnen 210 bezoekers per dag terecht. Er zijn 2400 kaarten, waarvan al ruim 70 procent is verkocht. Het Sinterklaashotel gaat vrijdag open.

Een kijkje in het Sinterklaashotel:

Wachten op privacy instellingen...

Het Sinterklaashuis Eindhoven gaat zaterdag open. De voorbereidingen zijn in volle gang. “Het is best wel uniek dat wij als een van de weinige Sinterklaashuizen in Nederland open mogen gaan”, zegt organisator Olof van Gelder.

Er is ruimte voor zeshonderd mensen per dag. Coronaproof. Al bijna 6000 van de 7500 kaarten zijn verkocht. Olof: “Het gaat hard.”

Bezoekers betalen 7,50 euro. Zelf een foto maken mag niet. Dat doet de fotograaf voor 5 euro. “We hebben dit jaar een week korter omdat we moesten afwachten wat premier Rutten zou zeggen. Die week moeten we goedmaken en de scholen kunnen niet komen. We zijn een stichting en we moeten gezond blijven.”

“De Pieten voeren toneel op en dan hoeven ze geen mondkapje te dragen.”

Een baby kun je beter thuislaten, want voor iedereen moet betaald worden. “Tot mijn spijt ja. We hebben heel erg strikte regels. We kunnen niet iedereen met een baby zomaar binnenlaten, want dan hebben we nog meer mensen binnen.”

225 vrijwilligers zijn er actief in het Sinterklaashuis. Het was moeilijk om ze te vinden. “Oudere mensen vinden het spannend en die trokken zich terug. Die zien we volgend jaar wel weer.” Het Summa College ondersteunt nu met 17 klassen. In principe draagt iedereen een mondkapje, behalve de Pieten. “Ze voeren toneel op en dan hoeft dat niet. En ze houden afstand.”

Zo ontvangt Sinterklaas in Eindhoven de kinderen coronaproof:

Wachten op privacy instellingen...

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.