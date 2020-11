Man ontvoerd en vastgehouden in auto: daders krijgen vier jaar cel

Foto: Sem van Rijssel/ SQ Vision vergroot

Twee mannen uit Den Haag (40 en 47) gaan vier jaar de cel in voor een ontvoering in Eindhoven. Ze overmeesterden de Eindhovenaar afgelopen februari met veel geweld en hielden hem vast in een auto.

Het slachtoffer werd ’s avonds laat door vier mannen beetgepakt toen hij uit zijn auto stapte. Hij werd met veel geweld geduwd en kreeg handboeien om zijn polsen en een capuchon over zijn hoofd. Op die manier wist hij niet waar ze naartoe reden. Ook in de auto werd hij mishandeld.

De mannen bedreigden de Eindhovenaar met een vuurwapen en sloegen hem daar ook mee. De politie kreeg de mannen ondertussen op het spoor nadat getuigen de ontvoering hadden zien gebeuren en dit melden. Een buurtbewoner legde het zelfs deels op beeld vast.

Man bloedend in auto

Agenten die aan het surveilleren waren signaleerden de auto in Utrecht. Na een achtervolging wist de politie de auto te laten stoppen. In de wagen zaten de twee Hagenezen en het bloedende slachtoffer. Ook vonden de agenten het doorgeladen vuurwapen.

De rechtbank heeft bij het straffen rekening gehouden met het feit dat de mannen vaker de fout in gingen. Naast de celstraf moeten ze het slachtoffer een schadevergoeding betalen van bijna 2500 euro.

