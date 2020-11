Pim Doesburg tweede markante oud-PSV'er die deze week overlijdt: 'Traantje weggepinkt'

Pim Doesburg in 1985 toen hij keeper was van PSV vergroot

Met het overlijden van keeper Pim Doesburg (77) verliest PSV deze week, na Harry van Raaij (84), nog een markante man uit de clubgeschiedenis. Doesburg werd twee keer kampioen met PSV, in 1986 en 1987. “Ik heb vanmorgen een traantje weggepinkt”, zegt Willy van de Kerkhof over zijn vriend Pim Doesburg.

De eerste gedachte van Willy van de Kerkhof in het Omroep Brabant radioprogramma Afslag Zuid gaat terug naar eind jaren tachtig. “Pim had een brandweerwagen gekocht en daar kwam hij mee naar Eindhoven. Nee geen spuitwagen, maar een knalrode Mercedes die wij de brandweerwagen noemden. We hebben toen plakletters gekocht en het woord: brandweer op die auto geplakt en een sirene op het dak gezet. Pim was twee minuten chagrijnig toen hij dat zag, maar na vijf minuten lachte hij vrolijk mee.”

"Hij was echt bloedfanatiek en praatte alleen over voetbal."

Doesburg speelde twee periodes voor PSV. Van 1967 tot 1970 en van 1980 tot 1987. Verder speelde hij voor Sparta. In totaal keepte Doesburg 687 wedstrijden, geen speler kwam vaker uit op het hoogste niveau in Nederland. Hij speelde acht keer in Oranje.

Bij PSV hadden Willy van de Kerkhof en Pim Doesburg een hechte band. Tussen de trainingen bleef de Rotterdammer altijd bij de broers Van de Kerkhof eten en slapen, dat deed hij ook voor de wedstrijden. “Hij was echt bloedfanatiek," vertelt Willy, “en hij praatte alleen over voetbal. Ik wilde weleens over iets anders praten zoals zaken of het leven. Pim ging maar door over voetbal ik werd er strontchagrijnig van.”

"Hij nam de tijd en sprak vooral met spelers die in de put zaten.”

Doesburg verhuisde nooit van Rotterdam naar Eindhoven. Volgens Van de Kerkhof werd Doesburg later in carrière toen hij reservekeeper werd achter Hans van Breukelen een echte motivator. “Ook toen bleef Pim bloedfanatiek om Hans te motiveren. In die tijd was hij bij ons een soort godfather. Hij nam de tijd en sprak vooral met spelers die in de put zaten.”

Na zijn spelerscarrière was Doesburg nog keeperstrainer bij Sparta, Feyenoord en Oranje.

Tip ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.