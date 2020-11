100 mini-huisjes voor vrijwilligers bij zorginstellingen: 'Om bewoners mooie momenten te bezorgen'

De drie tiny houses bij zorginstelling Cello in Rosmalen. vergroot

Bij zorginstelling Cello in Rosmalen staan sinds kort drie kleine huisjes, zogenaamde 'tiny houses'. Er wonen mensen die er vrijwilligerswerk doen. Koffie drinken met cliënten, helpen bij de dagbesteding, koken. De provincie vindt het zo'n goed idee, dat het twee miljoen euro beschikbaar stelt voor nóg eens 100 van deze huisjes in de hele provincie.

Het is een idee van Stijn van Kreij. Hij probeert er met zijn sociale onderneming Butterfly Effect voor te zorgen zorgzame gemeenschappen ontstaan "Dat doen we dus door huisjes te plaatsen bij verzorgings- en verpleeghuizen. Op die manier kunnen de vrijwilligers heel dicht in de buurt wonen en ontstaat er een gemeenschap van bewoners en vrijwilligers", legt Van Kreij uit.

Iedereen kan zich voor zo'n klein huisje aanmelden, maar Van Kreij ziet dat vooral onder 50-plussers de vraag groot is. De bewoner hoeft geen achtergrond in de zorg te hebben.

In Rosmalen wonen dus drie vrijwilligers. Ingrid van Bergen is een van hen. Ze werkt parttime en heeft zo dus tijd om aan de bewoners van zorginstelling Cello te besteden.

Ingrid woon bij De Binckhorst, een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking:

Stijn van Kreij legt uit: "We zoeken echt mensen die heel gemotiveerd zijn om hier te wonen. En het mooie is dat dat er heel veel zijn."

De provincie heeft zijn idee nu omarmd. Er komt geld voor 100 huisjes in heel Brabant. De plannen van Butterfly Effect leveren ook een bescheiden bijdrage aan het oplossen van de woningkrapte in Brabant, zegt gedeputeerde Ronnes. Hij verwacht dat het in de komende jaren niet bij die honderd huisjes blijft, maar dat het er veel meer kunnen worden.

Vrijwilliger Ingrid in haar tiny house in Rosmalen. vergroot

Voor Stijn van Kreij zou dat een droom zijn. Hij ontwikkelt nu tien huisjes bij Prisma in Biezenmortel. Ook in Deurne gaat Butterfly Effect aan de slag. Laverhof, Amarant en de GGZ Oost-Brabant hebben ook al interesse getoond.

"Het gaat vooral om een bakje koffie drinken of een wandeling maken met iemand."

Van Kreij hoopt dat het idee uiteindelijk in heel Nederland wordt omarmd. "Het belangrijkste wat je mensen met een zorgvraag kunt bieden is een leuk leven met mooie momenten. Dan gaat het niet zozeer om de echte zorg, maar vooral om een bakje koffie drinken of een wandeling maken met iemand. Dat maakt het verschil."

