Terreurverdachte die PI Vught kort en klein sloeg moet schade zelf betalen, vindt minister Dekker

Terreurverdachte Mouad M. die vorig jaar de boel kort en klein sloeg in de gevangenis in Vught, moet de schade van 30.000 euro zelf betalen. Dat vindt Minister van Rechtsbescherming Sander Dekker op Kamervragen van de VVD.

De in Marokko geboren Mouad M. is een van de mannen die verdacht wordt van voorbereidingen voor een terroristische aanslag in Nederland.

M. werd in juni 2018 samen met Ahmed B. aangehouden. Er was informatie onderschept die wees op de voorbereidingen van een aanslag met wapens en explosieven. In chats werden onder meer foto's van een politiebureau in Rotterdam gedeeld als mogelijk doelwit. B. zou contact hebben met 'een zuster' die wel een bomgordel wilde dragen.