Weerrecord gesneuveld: nog nooit werd het zo warm op 18 november

De schapen hadden het warm vandaag (foto: Ben Saanen). vergroot

Het werd nog nooit eerder zo warm in onze provincie op 18 november. In Woensdrecht werd het woensdag 16,3 graden en dus behoorlijk warm voor deze tijd van het jaar. Het oude record stamt uit 2015, toen werd het 15,4 graden in Eindhoven.

“Dit is vrij absurd”, legt de meteoroloog van Weerplaza uit. “En het is niet de eerste keer deze maand. Uit mijn hoofd is dit al de vijfde keer in een paar weken tijd dat er datumrecords sneuvelen. Dat is opvallend.”

Erg zacht

Want in november is het normaal gesproken een heel stuk kouder. Vorig jaar was het op deze datum in Brabant zo’n 7 tot 8 graden. Een normale temperatuur voor deze tijd van het jaar. “Het is nu wel heel zacht. Het wordt de komende dagen wel ietsje frisser, een graad of 10. We gaan voorlopig geen records meer verbreken”, verwacht Weerplaza.

Het kan echter nog een heel stuk kouder: in 1955 werd het op 18 november 5,2 graden onder nul. Dat is de laagste temperatuur ooit op die datum gemeten.

Zo warm werd het woensdag op de Brabantse weerstations:

Woensdrecht: 16,3

Eindhoven: 16,0

Gilze-Rijen: 15,9

Volkel: 15,5

