20 miljoen voor DAF Trucks en 2,5 miljoen voor PSV in nieuwe ronde noodsteun

Brabantse bedrijven hebben tussen juni en september opnieuw noodsteun gevraagd bij de overheid. Het gaat om subsidie voor loonkosten om de coronacrisis door te komen. Enkele in het oog springende voorbeelden in Brabant: DAF Trucks in Eindhoven kreeg ruim 20 miljoen euro steun, PSV 2,5 miljoen en Eindhoven Airport bijna 8 ton.

Veel bedrijven vroegen ook al steun aan in het voorjaar, zoals de Brabanthallen (nu: ruim 4 ton) en Holland Casino (nu landelijk 25 miljoen). Maar er zijn ook bedrijven die geen steun meer hebben gevraagd voor de loonkosten, zoals de Efteling (eerder 9 miljoen) en de Beekse Bergen (eerder ruim een miljoen). Deze parken mochten vanaf juni weer bezoekers ontvangen.

Horeca

In de horeca krijgt het nieuwe Van der Valk Hotel in Tilburg bijvoorbeeld 250.000 euro. Sterrenrestaurant De Rozario in Helmond krijgt 16.000 euro en het ABC Restaurant in Velp met tien buffetformules krijgt ruim drie ton. Slachterij Van Rooi Meat in Helmond krijgt ruim vier ton.

Ook verschillende Brabantse voetbalclubs hebben geld gevraagd:

PSV krijgt 2,5 miljoen euro (eerder 2,7 miljoen) .

NAC Breda krijgt 4,5 ton (eerder 580.000).

Willem II kreeg eerder bijna 9 ton, maar krijgt nu geen geld.

RKC Waalwijk krijgt 560.000 euro.

Top Oss krijgt 186.000 euro.

FC Den Bosch krijgt ruim 3,5 ton.

Een snelle rondgang door de bijna 900 pagina’s van de tweede steunregeling leert dat bedrijven uit de meest uiteenlopende sectoren steun krijgen. Zo krijgt reptielenhuis De Oliemeulen in Tilburg 31.000 euro, het oorlogsmuseum in Overloon 58.000 euro, de Effenaar in Eindhoven ruim twee ton en de Cultuur Haven in Veghel ruim een ton.

In de evenementenbranche krijgt Moonen Attractieverhuur uit Waalwijk 170.000 euro.

Driekwart vraagt steun

Ongeveer driekwart van de bioscopen, theaters en zwembaden heeft een beroep gedaan op de tweede NOW-coronasteun. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) valt op dat deze branches zowel voor NOW-1 als voor de vervolgregeling bij de overheid aanklopten. Beide regelingen waren bedoeld voor bedrijven die hun omzet zagen terugvallen door de uitbraak van het coronavirus. Ze konden, afhankelijk van hun omzetdaling, tot 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen.

In het algemeen werd juist minder vaak een beroep op NOW-2 dan op NOW-1 gedaan. Dit geldt met name voor tandartspraktijken, winkels in optische artikelen en kappers. Bedrijven in deze branches konden immers weer klanten ontvangen na de tijdelijke sluiting tijdens de eerste lockdown in het voorjaar. Van NOW-1 maakte bijvoorbeeld 82 procent van de tandartspraktijken gebruik, tegen 5 procent van NOW-2.

