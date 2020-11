Deze 4 judoka's verdedigen de Brabantse eer op het EK 'menschjes gooien'

Roy Meyer vergroot

Ondanks de dreiging van het coronavirus doen er vanaf vandaag vier Brabanders mee aan het EK judo in Praag. Roy Meyer en Sanne van Dijke zijn medaillekandidaten. Sanne Verhagen en Jur Spijkers zijn outsiders. Leer de vier kennen.

Roy Meyer (29) uit Breda hoort bij de wereldtop. Zijn doel is olympisch goud volgend jaar in Tokio. Nederland heeft in de gewichtsklasse boven de 100 kilo één startplek bij de Spelen. Meyer strijdt om die plek met Henk Grol, die niet op het EK is vanwege een positieve coronatest. De judoka uit Breda lijkt relaxt naar het EK te gaan. “Benieuwd of ik nog wat menschjes kan gooien”, schrijft hij op Instagram.

De zieke Grol wordt bij de zwaargewichten vervangen door de Tilburger Jur Spijkers (23) die aan zijn eerste EK begint. Zijn ambities liggen wat lager dan die van Meijer. Spijkers richt zich op de Spelen van 2024 in Parijs. Het EK is voor hem een stap op weg naar hogerop. Onlangs werd hij vijfde op een Grand Slam-wedstrijd in Boedapest.

Sanne van Dijke (25) uit Heeswijk-Dinther heeft wel even getwijfeld over haar deelname aan het EK. Toch besloot ze het risico te nemen. "Ik heb heel veel zin om te judoën en wil graag weten waar ik sta. Het is ook een goede graadmeter voor de Spelen. Dat heeft de doorslag gegeven." De judoka die uitkomt in de klasse tot 70 kilo is met een busje naar Praag gereden om coronabesmetting te voorkomen.

Sanne Verhagen (28) uit Best begon dit seizoen aardig in de categorie tot 57 kilo met een verloren wedstrijd om de bronzen medaille op de Grand Slam in Boedapest. Ze doet voor de zesde keer mee aan een EK en eindigde drie keer net naast het podium. Verhagens beste prestatie is de bronzen medaille op het WK in 2014.

Het EK in Praag begint donderdag en eindigt zaterdag. Verhagen is donderdag de eerste die in actie komt.

