'Papa en mama snapten het niet zo goed als de juf', na thuisles nu bijles voor kinderen

Niet even een weekje lesstof stampen maar één keer per week een uurtje extra aandacht voor rekenen en begrijpend lezen. Zo hoopt basisschool Hartevelden in Tilburg leerlingen te helpen die in het voorjaar achterstand hebben opgelopen toen ze thuis les kregen. De kinderen zijn er blij mee. Zoals een van de kinderen verklapt: "Soms snapten papa en mama het helemaal niet."

Juffrouw Silvie Coppelmans praat met acht leerlingen van groep 7 over drones. Wat is een drone? Waar wordt die voor gebruikt? De antwoorden zijn in de tekst te vinden. Het half uurtje begrijpend lezen is onderdeel van de bijles die de kinderen krijgen.

Dat hebben ze nodig omdat ze in de periode dat de school dicht was en de kinderen thuis les kregen, de stof minder goed begrepen. De meeste ouders zijn niet gewend om les te geven en waren soms ook te druk om het de kinderen goed uit te leggen.

Vooral begrijpend lezen is moeilijk te doen, weet juffrouw Silvie. Of je het nou als ouders probeert of op als juf op afstand. "Ga het maar eens doen, met kinderen zo'n tekst bespreken. Dat is echt superlastig. En dat geldt ook voor alle strategieën die ze moeten toepassen."

Toch was het af en toe schrikken hoeveel moeite leerlingen met de stof hebben. Basisschool Hartevelden krijgt extra geld van de gemeente om de kinderen te helpen. "Groepen 1, 2, 3 en 4 krijgen tijdens schooltijd les. Groepen 5, 6, 7 zitten na schooltijd. We zorgen dat ze wekelijks extra ondersteuning krijgen. Het gaat zo mee in hun ontwikkeling."

Het is de bedoeling dat de extra uurtjes het hele schooljaar blijven. Steeds wordt er voor een periode van minimaal acht weken gekeken welke kinderen het nodig hebben. ''Na de kerstvakantie wordt deze groep geëvalueerd: wat heeft dit opgeleverd voor deze kinderen? Zijn ze al weer terug op niveau of nog niet?'' Als de kinderen het nodig hebben, krijgen ze nog een aantal weken dat uurtje extra.

Leerlingen vinden het extra uurtje les prima:

Ze krijgen in kleine groepje les. Het is iets wat leerling Aleyna wel bevalt. "Je bent op school anders met heel veel kinderen in de klas en de juf kan zich niet in stukken delen. Ze moet steeds van dat kind naar dat kind. Da's lastig want je kan dan niet hele grote uitleg krijgen. Hier heb je dat wel."

Silvie snapt de kinderen wel. "Als de juf altijd tijd voor je heeft, maakt dat leren een stuk leuker." Maar na dit schooljaar komt er geen extra geld meer en dan stopt de bijles.

Van leerling Tony mag de extra les altijd blijven. Hij heeft het goed naar zijn zin. "Het is leuk. Je doet er iets voor en dan krijg je iets goeds terug. Je wordt er steeds beter van!"

