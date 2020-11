Carbidschieten in opmars dankzij vuurwerkverbod: laten gebeuren of verbieden?

Carbidverkopers merken een enorme vraag naar carbid nu het afsteken van vuurwerk tijdens de jaarwisseling is verboden. Erna van Engelen uit de gemeente Heusden voert al jaren strijd tegen de overlast die carbidschieters in haar gemeente veroorzaken, en houdt haar hart vast.

Verbieden of toestaan, alleen buiten de bebouwde kom of ook daarbinnen. Het is een heet hangijzer voor veel gemeenten. Zo geeft de gemeente Heusden aan dat zij over de komende jaarwisseling in gesprek is met de veiligheidsregio. “Het onderwerp carbidschieten komt daarbij uitgebreid ter sprake”, laat een woordvoerder weten. In Heusden mag carbidschieten op oudejaarsavond vanaf zes uur, ook binnen de bebouwde kom.