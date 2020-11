De wereldgoal van Yassine Azzagari die klaar is voor een basisplaats bij NAC

Yassine Azzagari van NAC Breda. vergroot

Jethro Mashart maakte afgelopen zaterdag tegen Telstar een supermooie goal voor NAC. Maar de perfecte assist kwam van Yassine Azzagari. Deze 19-jarige middenvelder, die inviel voor de geblesseerde Lex Immers, klopt steeds luider aan de deur voor een basisplaats. Hij maakte al eerder indruk met een wereldgoal toen hij nog bij de O19 van NAC speelde.

Ook trainer Ruud van Nistelrooij, coach van tegenstander PSV O19, kon langs de lijn zijn ogen niet geloven en greep vol ongeloof naar zijn hoofd.

De wereldgoal die Azzagari maakte bij de O19:

Maar dat was toen. Nu zit Azzagari bij het eerste elftal van de Bredase club en moet zijn eerste goal in het betaalde voetbal nog komen. Maar dat die gaat komen, staat eigenlijk wel vast.

"Als ik moet kiezen, is dat doelpunt tegen PSV toch wel de mooiste tot nu toe", zegt de middenvelder die vooralsnog invaller is. "Al heb ik tegen AZ ook eens een hele mooie en belangrijke goal gemaakt. Ik passeerde mijn tegenstander en schoot vanaf een metertje of twintig zo in de kruising."

Het is geen bluf, maar gewoon een eerlijk antwoord op de vraag van de verslaggever. Aan alles merk je dat Yassine Azzagari naast prof ook een echte liefhebber is. Een echt voetbaldier. Hij geniet met volle teugen van de sport die ook zijn werk is.

"Yassine is een rolmodel voor onze jongere spelers die weer achter hem komen."

"Dat is typisch Yassine", zegt Eric Hellemons, hoofd jeugdopleidijng van NAC. "Hij is een goede kerel uit een warm Zeeuws gezin die naar iedereen open en eerlijk is. En zo voetbalt hij ook, met enthousiasme en plezier. Hij is een rolmodel voor onze jongere spelers die weer achter hem komen."

"Yassine is een goed voorbeeld van een moderne middenvelder en hij heeft heel veel potentie", vervolgt Hellemons. "Dat hij afgelopen weekend in de wedstrijd tegen Telstar de beslissende pass gaf, is dan ook geen toeval. Maar naast assists en pre-assists kan hij ook zelf een goal maken. Als hij deze lijn doortrekt en zich verder ontwikkelt, denk ik dat hij een hoger niveau dan NAC aankan."

"Ik wordt pas echt beter als ik wedstrijden speel, want ervaring komt niet uit de lucht vallen."

Maar zo ver is het natuurlijk nog niet. Daar moet hard voor gewerkt worden, beseft ook Azzgari zelf. Bovendien heeft hij in het eerste elftal van NAC behoorlijk wat concurrentie met ervaren spelers als Thom Haye, Lex Immers en Dion Malone. Het is druk op het middenveld.

"Ik wacht steeds op mijn kans en probeer elke dag scherp te blijven", zegt Yassine hierover. "Maar ik wordt pas echt beter als ik wedstrijden speel, want ervaring komt niet uit de lucht vallen. Uiteindelijk moet je natuurlijk wel beloond worden. Ik zal de trainer moeten overtuigen, maar dat is volgens mij afgelopen zaterdag wel gelukt."

"De grote concurrentie op het middenveld hoeft niet per se slecht te zijn."

Dat is zeker gelukt, want de jongeling gaf zaterdag het ietwat statische middenveld van NAC net iets meer schwung. Hij klopt dan ook nadrukkelijk aan de deur voor een basisplek. Maar elke speelminuut zal er eentje van de waarheid zijn.

"De grote concurrentie op het middenveld hoeft niet per se slecht te zijn", stelt mentor Eric Hellemons. "Hij krijgt nu met teleurstellingen te maken en dat is goed. Dan realiseert hij zich dat hij er nog niet is en dat hij nog meer gas moet geven. Maar zo staat hij er ook in, hij begrijpt dat."

"De fase van 'even wennen' is wel voorbij", zo geeft Azzagari zelf aan, die nog niet weet of hij zaterdag tegen FC Eindhoven speelt. "Nu moet het gewoon gebeuren. Maar ik weet wat ik kan, dus ik maak me daar niet druk om."

