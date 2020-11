Felle strijd om de voorzittershamer van de KNWU: 'Straks snel de brokstukken lijmen'

Gerry van Gerwen in zijn tijd als teammanager van ProTour-wielerploeg Team Milram (foto: ANP). vergroot

Het is nog niet zo erg als bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen, maar ook de strijd om de voorzittershamer bij de wielerbond KNWU zou je een soap kunnen noemen. Gerry van Gerwen is een van de twee kandidaten voor de vacante functie. Dat de aanloop naar het moment van stemmen op donderdagavond op zijn zachtst gezegd rommelig verloopt doet hem weinig. “Ik leg het naast me neer.”

Achter de schermen is er een strijd bezig tussen de KNWU en rennersvakbond VVBW. De renners schoven Van Gerwen naar voren als kandidaat voor het voorzitterschap, terwijl de wielerbond dacht dat Marc van den Tweel het zonder een verkiezing zou worden. Ze ziet de directeur van Natuurmonumenten als een ervaren bestuurder. Sinds de renners Van Gerwen als tegenkandidaat voordroegen, staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar.

Van Gerwen had het ook liever anders gezien. “Maar het zijn verkiezingen”, zegt de 67-jarige oud-renner uit Sint-Oedenrode veelbetekenend. “Je weet dat er bij een verkiezing altijd voor- en tegenstanders zijn. Nu zijn er ook rekeningen vereffend. Niet door de kandidaten zelf, maar door de achterban. En dan heb je tegenwoordig natuurlijk ook te maken met social media. Een zinnetje is snel getikt. En dan volgt daarna al snel de spijt.”

"Ik heb hele en halve ruzies meegemaakt. Wat dat betreft heb ik ook genoeg ervaring."

Van Gerwen is niet uit het veld geslagen door alle verhalen die geschreven worden en de spelletjes die er gespeeld worden. “Ik stap er een beetje overheen. Dat gaat makkelijk, daar heb ik geen probleem mee. In al die jaren heb ik al in veel woelige wateren gezeten binnen de wielerwereld. Ik heb hele en halve ruzies meegemaakt. Wat dat betreft heb ik ook genoeg ervaring.”

Van Gerwen vindt het wel een slecht teken dat de verkiezingsstrijd niet per se over inhoud gaat. “We moeten weer één worden. Uiteindelijk hebben we toch hetzelfde doel. Mocht ik winnen, dan sta ik morgen in Papendal op de stoep om alle klokjes gelijk te zetten. En als ik het niet geworden ben, jammer maar helaas. Ik hoop vooral dat het dan klaar is. Dat is belangrijk voor de wielersport en de KNWU. Hier heeft niemand iets aan. Je zal maar sponsor zijn van de KNWU en zien dat iedereen zo over straat rolt. Het beschadigd de wielerbond.”

"Ik ben gepensioneerd, als ik er twintig uur per week in moet stoppen is dat geen probleem."

Donderdagavond zijn er 35 mensen die mogen stemmen. Van Gerwen is blij als die allemaal gestemd hebben en de hele verkiezingsstrijd achter de rug is. Dan hoopt hij de vrijwilligersfunctie te pakken hebben. Het is geen betaald werk.

“Maar ik ben gepensioneerd”, zegt de 67-jarige Brabander met een lach. “Ik heb alle tijd. Als ik er twintig uur per week in moet stoppen, dan is dat geen probleem. Ik ben bovendien gewend om veel van huis weg te zijn”, zegt Van Gerwen. Naast renner was hij ook jarenlang als ondernemer, bestuurder, teammanager, adviseur en voorzitter binnen de wielerwereld actief. “Ik ben er klaar voor, al moeten we eerst brokstukken gaan lijmen.”

