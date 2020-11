Mankement aan wiel veroorzaakte ongeluk met hakselaar: 'Die reed veel te hard'

vergroot

De bestuurder van een hakselaar schrok zaterdag enorm toen hij de macht over zijn omvangrijke landbouwvoertuig verloor in Sprang-Capelle. Halverwege de Heistraat bleef zijn linker achterwiel hangen, waarna hij tevergeefs probeerde op de weg te blijven. Het enorme voertuig slingerde over de straat en ramde een geparkeerde auto. Volgens een buurtbewoonster reed de bestuurder te hard.

De bestuurder van Grondverzetbedrijf M. de Bie uit Kaatsheuvel was net onderweg toen het mis ging, legt eigenaar Marinus uit. Hij baalt ervan dat de beelden online zijn gekomen. Het zou de vraag oproepen of zijn medewerker wel op de weg lette en niet met andere dingen bezig was. ''Ik rijd zelf ook regelmatig in een hakselaar. Vertrouw me, dan let je echt wel constant op wat er voor, naast en achter je gebeurt.''

Volgens buurtbewoonster Liesbeth Boomsma reed de machine echter te hard door de straat. Haar geparkeerde BMW werd op een haar na geraakt toen de hakselaar plots moest uitwijken. "Mijn buurman had minder geluk. Zijn auto is nu total loss. En gelukkig bleef het bij materiële schade. Dit gebeurde op zaterdagmiddag, een moment waarop veel mensen door de straat rijden of buiten bezig zijn. Als dat ding in een tuin was beland, had iemand dat misschien niet kunnen navertellen."

Volgens Boomsma wordt er vaker te hard gereden op de lange weg door het dorp. ''In de nacht wordt hier soms honderd kilometer per uur gereden. Vaak zijn dat jonge bestuurders. Ook de jongen in de hakselaar was begin twintig. Ik hoop dat hij er wat van heeft geleerd."

Technische mankement

Een technisch mankement aan het linker achterwiel was de boosdoener, zo verklaart eigenaar Marinus van de hakselaar het ongeluk. "Dat bleef hangen, waarschijnlijk was er iets mis met de luchtdruk. Dat zoeken we momenteel nog uit."

Volgens Marinus is de bestuurder gelukkig ongedeerd gebleven. ''Hij is natuurlijk wel erg geschrokken. Hij is uiteindelijk tegen een geparkeerde auto tot stilstand gekomen. Het was een harde klap en de schade aan de auto is groot. Dat wordt via de verzekering verder afgehandeld."

