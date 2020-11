Stoppende nertsenhouders krijgen veel vergoed, maar niet alles

Nertsenhouders die vervroegd stoppen met het fokken van nertsen en gebruikmaken van de stoppersregeling krijgen een deel van de schade vergoed maar niet alles. Landbouwminister Carola Schouten heeft bepaald dat 15 procent valt onder het normale ondernemersrisico. De fokkers worden wel drie jaar gecompenseerd voor het verlies aan inkomsten, waardeverlies van hun fokdieren en een ontslagvergoeding aan het personeel. Ook krijgen de fokkers een bijdrage voor het zoeken naar ander werk.

Afhankelijk van de snelheid van de behandeling van het wetsvoorstel kan volgens het kabinet begin volgend jaar een definitief einde komen aan deze omstreden bedrijfstak. Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren een rol kunnen spelen in de verspreiding van het coronavirus. Een nieuw fokseizoen zit er daardoor niet meer in. Sinds dit voorjaar geldt een vervoersverbod en dat blijft van kracht tot alle nertsen gedood zijn. De fokdieren kunnen dus ook niet meer worden verkocht.

De hoogte van de compensatie zal dus per nertsenhouder verschillen, maar loopt bij een bedrijf met een gemiddeld aantal fokdieren al gauw in de tonnen. Er kan volgens Schouten niet over worden onderhandeld. Voor de regeling was eerder al maximaal 130 miljoen euro beschikbaar gesteld, plus 20 miljoen euro aan uitvoeringskosten. Dat bedrag zal naar verwachting afdoende zijn.